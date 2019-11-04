Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре

Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Saudi Aramco разместится дома

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Hamad I Mohammed / REUTERS

Саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщил регулятор 3 ноября. Предправления госкомпании Ясир аль-Румайян объявил о начале IPO в тот же день на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по всей стране.

IPO пройдет на саудовской бирже Tadawul. По словам аль-Румайяна, решение о международном листинге будет принято в будущем, сообщило Reuters.