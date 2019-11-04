Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Saudi Aramco разместится дома
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре
Сумма сделки может составить до $60 млрд
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Hamad I Mohammed / REUTERS
Саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщил регулятор 3 ноября. Предправления госкомпании Ясир аль-Румайян объявил о начале IPO в тот же день на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по всей стране.
IPO пройдет на саудовской бирже Tadawul. По словам аль-Румайяна, решение о международном листинге будет принято в будущем, сообщило Reuters.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}