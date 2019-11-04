Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Saudi Aramco разместится дома

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре

Сумма сделки может составить до $60 млрд

Саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco, сообщил регулятор 3 ноября. Предправления госкомпании Ясир аль-Румайян объявил о начале IPO в тот же день на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по всей стране.

IPO пройдет на саудовской бирже Tadawul. По словам аль-Румайяна, решение о международном листинге будет принято в будущем, сообщило Reuters.

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