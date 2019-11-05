Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Stada примет в России японские лекарства

Производитель «Кардиомагнила» продает активы в России за $660 млн немецкой Stada

Takeda избавляется от непрофильных лекарств

Немецкая группа Stada приобретет портфель брендовых безрецептурных и рецептурных лекарств в России и СНГ у японской Takeda за $660 млн, сообщили компании. Они планируют закрыть сделку в I квартале 2020 г.

Stada получит безрецептурные препараты, биологически активные добавки и препараты для лечения сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и диабета – всего около 20 наименований. Один из ключевых брендов сделки – кардиомагнил (ацетилсалициловая кислота и гидроксид магния), популярное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также препараты для лечения диабета второго типа випидия и випдомет, гипотензивное средство эдарби и др., пишет Stada. Представители обеих компаний отказались раскрыть полный список препаратов, которые вошли в сделку.

Продаваемые Takeda продукты очень важны для пациентов, уверена японская компания, но эти препараты не входят в приоритетные для нее направления, а это гастроэнтерология, редкие заболевания, онкология, гематология и неврология. Представитель компании сообщил, что в ближайшие пять лет Takeda планирует вывести на российский рынок 11 инновационных препаратов в перечисленных направлениях. Каких именно – собеседник «Ведомостей» не сказал.

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