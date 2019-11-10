Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO

Saudi Aramco также описала в проспекте риски, связанные с санкциями, требованиями по борьбе с коррупцией и взяточничеством. В частности, отмечается, что Саудовская Аравия пытается сотрудничать с Россией и российскими компаниями через инвестиции и совместные предприятия в нефтегазовой области и в секторе СПГ. Некоторые российские компании и физические лица находятся под санкциями США и Европейского союза. Saudi Aramco не может гарантировать, что ее политика в области корпоративного управления защитит ее от неправильного поведения сотрудников и бизнес-партнеров, говорится в проспекте, поэтому она в будущем в ходе своей деятельности рискует подпасть под действие санкций, что может иметь значительные негативные последствия для ее бизнеса и финансовых показателей.