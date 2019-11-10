Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии. Дополнительных подробностей относительно IPO в нем мало, указывает Financial Times. Так, компания не сообщила, сколько акций намерена разместить и по какой цене. Тем не менее некоторые детали предстоящей эмиссии в проспекте присутствуют.
Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству. До 1 млрд (0,5%) акций в ходе IPO будет предложено розничным инвесторам; про институциональных в проспекте не говорится. Сбор заявок начнется 17 ноября. Для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных – до 4 декабря. Цена размещения акций на национальной фондовой бирже Tadawul официально будет объявлена 5 декабря.
Объем размещения будет зависеть от спроса инвесторов, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на проспект. Бывает, что компании не дают оценок относительно размеров IPO и цены размещения, если нет определенности относительно спроса со стороны инвесторов, добавляет газета.
IPO должно состояться спустя почти четыре года после того, как наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о планах сделать Saudi Aramco публичной, а привлеченные средства направить в суверенный инвестиционный фонд и использовать для диверсификации экономики, чтобы снизить ее зависимость от нефти. Около полутора лет назад процесс подготовки к размещению акций застопорился: как сообщали СМИ, занимавшиеся им специалисты не могли оправдать капитализацию в $2 трлн, о которой поначалу заявил принц. Кроме того, некоторые чиновники и руководители компании выступали против IPO. Но этим летом принц сменил руководство министерства энергетики, и процесс активизировался.
Однако получить заветные $2 трлн все-таки может оказаться сложно. Оценка Saudi Aramco затруднена, поскольку она сохранит значительные связи с государством, а также из-за ее размера. Люди, знакомые с процессом размещения, сказали FT, что принц снизил свои ожидания относительно капитализации, поскольку инвесторы, по-видимому, готовы исходить из оценки в $1,2–1,5 трлн. Оценки инвестбанков варьируются в пределах от $1,2 трлн до $2,3 трлн. По информации других людей компания может разместить от 1 до 3% акций и привлечь от $20 млрд до $60 млрд, написала FT.
В онлайн-презентации Saudi Aramco для роуд-шоу на прошлой неделе говорилось, что компания может стоить $1,5 трлн при цене нефти $45 за баррель, $1,76 трлн – при цене $65 и $2,1 трлн – при $75. Цена нефти Brent по итогам торгов в пятницу составила $62,61 за баррель.
Доходность капитала, важный показатель для инвесторов, прогнозируется на уровне 30–35% в год по сравнению с 5–10% у BP, Royal Dutch Shell и ExxonMobil в последние годы, пишет WSJ со ссылкой на презентацию для инвесторов.
Правительство не будет проводить допэмиссию в течение шести месяцев после IPO, говорится в проспекте. А в течение 12 месяцев оно не сможет продавать дополнительные пакеты никому за исключением иностранных государств и связанных с ними стратегических инвесторов. После окончания этого срока саудовское правительство сможет провести допэмиссию, если на то согласится треть банков, организующих IPO.
В проспекте повторяется, что Saudi Aramco намерена с 2020 г. платить $75 млрд в виде дивидендов, и отмечается, что со временем эта сумма может вырасти, кроме того, возможны дополнительные выплаты.
Saudi Aramco также описала в проспекте риски, связанные с санкциями, требованиями по борьбе с коррупцией и взяточничеством. В частности, отмечается, что Саудовская Аравия пытается сотрудничать с Россией и российскими компаниями через инвестиции и совместные предприятия в нефтегазовой области и в секторе СПГ. Некоторые российские компании и физические лица находятся под санкциями США и Европейского союза. Saudi Aramco не может гарантировать, что ее политика в области корпоративного управления защитит ее от неправильного поведения сотрудников и бизнес-партнеров, говорится в проспекте, поэтому она в будущем в ходе своей деятельности рискует подпасть под действие санкций, что может иметь значительные негативные последствия для ее бизнеса и финансовых показателей.