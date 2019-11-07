Сколько может стоить Saudi Aramco
Saudi Aramco имеет самые большие запасы нефти в мире и самую низкую себестоимость ее добычи. В результате первичного размещения акций, о начале которого было объявлено в воскресенье, она также может стать самой прибыльной публичной компанией в мире. Компания настолько огромна, что в зависимости от оценки ее акций капитализации Saudi Aramco может превысить размер всего фондового рынка Бразилии, Южной Кореи, Австралии, Швейцарии или Германии.
Saudi Aramco также планирует в следующем году выплатить дивиденды в размере $75 млрд, что в пять раз превысит дивиденды Apple, нынешнего лидера по этому показателю среди компаний из индекса S&P 500.
Дать адекватную оценку такому гиганту непросто. Наследный принц Мухаммад ибн Салман изначально говорил о $2 трлн. Это почти в два раза больше капитализации нынешнего мирового лидера, Microsoft, и в семь раз – крупнейшей публичной нефтяной компании, американской ExxonMobil.
Оценки инвестбанков, с которыми ознакомились управляющие фондами, колеблются от $1,2 трлн до $2,3 трлн, сообщало агентство Reuters. Стоимость можно пытаться определить на основании таких параметров, как денежный поток, прибыль, дивиденды, отмечает The Wall Street Journal.