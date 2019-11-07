Сколько может стоить Saudi Aramco

Saudi Aramco имеет самые большие запасы нефти в мире и самую низкую себестоимость ее добычи. В результате первичного размещения акций, о начале которого было объявлено в воскресенье, она также может стать самой прибыльной публичной компанией в мире. Компания настолько огромна, что в зависимости от оценки ее акций капитализации Saudi Aramco может превысить размер всего фондового рынка Бразилии, Южной Кореи, Австралии, Швейцарии или Германии.