Уволенный аналитик «Сбербанк CIB» ответил на критику Грефа

Бывший аналитик «Сбербанк CIB» Александр Фэк Пресс-служба «Сбербанк CIB»

Бывший аналитик «Сбербанк CIB» Александр Фэк, уволенный за отчет о «Газпроме», не согласился с предъявленными ему компанией обвинениями в непрофессионализме. Скандальный отчет, в котором основными бенефициарами крупных строек «Газпрома» были названы его подрядчики, является результатом кропотливой работы, занявшей около месяца, уверяет Фэк. Об этом говорится в его письме в редакцию «Ведомостей». По его словам, основное время ушло на расчеты финансовых моделей проектов «Газпрома», а целью исследования был прогноз параметров будущей инвестиционной программы «Газпрома».

Закрытый отчет о «Газпроме» Фэк и еще один аналитик «Сбербанк CIB» – Анна Котельникова выпустили в начале мая. Среди основных выгодоприобретателей от строительства газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были названы подрядчики «Газпрома» – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Во вторник, 22 мая, стало известно об увольнении Фэка. Руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев в тот день заявил «Ведомостям», что в компании существуют «жесткие процедуры комплаенса» и каждый сотрудник обязан соблюдать их. Отчет Фэка он назвал «непрофессиональным» и «выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов компании, но и с нарушением этических норм». По словам Буланцева, Фэк согласился с доводами работодателя и покинул компанию. Вслед за Фэком «Сбербанк CIB» покинул его руководитель – Александр Кудрин, возглавлявший аналитическое подразделение компании. Кудрин уволен по соглашению сторон, сообщила пресс-служба банка, не уточнив детали.

Отчет инвестиционного подразделения пришлось комментировать и президенту Сбербанка Герману Грефу. Действия аналитика и тех, кто допустил выход отчета, он назвал непрофессиональными. Поэтому «Сбербанк CIB» с ними расстался, добавил он. Греф также позвонил Тимченко, чтобы извиниться за отчет и уведомить об увольнении ответственных, сообщил сам Тимченко The Bell на Петербургском форуме. «Мне лично все равно, я это… не читаю», – ответил Тимченко на просьбу прокомментировать отчет.

Фэк в письме в редакцию «Ведомостей» указал, что с выводами бывшего руководства о своем отчете не соглашался. Аналитик выразил надежду на то, что те, кто читал его отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично». «Не знаю, что побудило господ Буланцева и Грефа сделать утверждения, цитируемые в статье. Наверное, им просто неверно доложили, а они не смогли пока прочитать сам отчет, так как он еще не был переведен на русский», - заключил Фэк.

Представитель «Сбербанк CIB» в ответ на просьбу прокомментировать слова Фэка прислал комментарий Буланцева, распространенный 22 мая после новостей об увольнении Фэка. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Инвестбанкиры, с которыми «Ведомости» хотели обсудить качество доклада Фэка, отказались это делать. «В инвестиционных банках не принято увольнять собственных аналитиков за их инвестиционное мнение», – сказал сотрудник одной из финансовых групп, пожелавший остаться неназванным.

«В моем понимании, это очень серьезный прецедент, требующий осмысления», – написал на своей странице в Facebook директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По его мнению, случившееся – результат низкой корпоративной культуры и недостаточно развитой институциональной среды. «В развитой институциональной среде гипотетические претензии "Газпрома" к Сбербанку были бы невозможны в принципе и сразу же стали бы поводом для разбора полетов регулятором и, возможно, прокуратурой», – отмечает Тремасов. По его мнению, эта история подрывает доверие институциональных инвесторов к исследованиям Сбербанка и несет угрозу брокерскому бизнесу банка.