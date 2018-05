Главный аналитик «Сбербанк CIB» уволился вслед за автором отчета о «Газпроме»

Руководитель Sberbank Investment Research Александр Кудрин (на фото) потерял работу вслед за своим подчиненным, автором отчетов о «Газпроме» и "Роснефти" finparty.ru

Руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин с 23 мая больше не работает в этой должности, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Кудрин уволен по соглашению сторон, сообщила пресс-служба, не уточнив детали. Сам Кудрин отказался давать комментарии «Ведомостям».

Об уходе Кудрина стало известно на следущий день после того, как «Сбербанк CIB» покинул его подчиненный - аналитик Александр Фэк. Он был одним из авторов отчета, в котором было указано, что главными бенефициарами крупных проектов «Газпрома» - газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» - являются подрядчики «Газпрома» – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Отчет выпустили «с нарушением внутренних регламентов компании» и «с грубыми нарушениями этических норм», передала в среду пресс-служба слова президента Сбербанка Германа Грефа.

«Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это – безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать, - заявил Греф. - Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться».

Вице-президент Сбербанка, руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев говорил «Ведомостям», что Фэк согласился с доводами о некорректности отчета и покинул компанию с 23 мая. Пока что Sberbank Investment Research не рассылал сообщений о том, что оценки и рекомендации Фэка для акций и депозитарных расписок данных компаний отзываются, отмечает «Интерфакс».

Фэк был в числе авторов еще одного скандального отчета. Отчет вышел в октябре и первоначально содержал параграф с названием Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: надо поговорить об Игоре») и критикой в адрес главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. После того как распространенный отчет начали обсуждать в соцсетях, его аннулировали и выпустили новую версию, исключив оттуда негативные характеристики, говорили несколько источников «Ведомостей». Первоначальная редакция была выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики, объяснял тогда представитель «Сбербанк CIB».