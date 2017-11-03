Sberbank CIB убрал из отчета критику в адрес Игоря Сечина

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Andrey Rudakov / Bloomberg

Сегодня вышел новый отчет «Сбербанка CIB» за подписью аналитика Алекса Фека о госкомпании «Роснефть». В нем он пишет, что «после 2019 г. органический рост «Роснефти» будет настолько мал, что не позволит и сдвинуть иголку». А дальнейшее развитие приведет «Роснефть» не только за пределы страны, но и за пределы нефтяного сектора, а это разочарует инвесторов, уверены эксперты.

Это вторая версия отчета. Первоначальный вариант, с которым ознакомились «Ведомости», был более жестким, в нем присутствовала критика в адрес главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Первоначальный вариант был аннулирован, рассказывают несколько человек как в Сбербанке, так и среди получателей его аналитики. Из новой версии отчета негативные характеристики исключены.

Так, например, в новой версии отчета формулировка «проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора», заменена на «проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции компании». Один из параграфов первоначально назывался «Роснефть»: мы должны поговорить об Игоре», во втором варианте этот же параграф называется просто «Роснефть».

Терапия для автора?

Представитель «Сбербанка CIB» отметил, что первоначальный «текст обзора по нефтегазовому сектору Sberbank Investment Research , который распространился и обсуждается в соцсетях, не соответствует актуальной версии отчета». Первоначальная редакция была выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики «Сбербанка CIB». Несоответствия этим стандартам «были обнаружены в Sberbank Investment Research самостоятельно, после чего была выпущена скорректированная версия», комментирует он.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев удивлен реакцией «Сбербанка CIB»: «Если бы старшие товарищи заметили патологию раньше, то можно было бы остановить распространение болезни». Аналитики банка традиционно и необъяснимо относились к «Роснефти» со странным избирательным вниманием, говорит он. «Может быть, авторы доклада уже проходят интенсивную терапию», - сказал он.

Нет веры в «Роснефть»

«Сбербанк CIB» подсчитал, что суммарные инвестиции «Роснефти» в приобретение активов с 2011 г. составили $90,2 млрд, без учета покупки ТНК ВР - $28,7 млрд. Только за 2017 г. закрылось несколько сделок по покупке: индийской Essar Oil ($3,7 млрд), доли в египетском шельфовом проекте Zhor ($2,1 млрд), «Конданефти» ($699 млн), выкуп миноритариев «Башнефти» за $828 млн и другие - еще на $428 млн.

При этом «Сбербанк CIB» не верит, что инвестиционный цикл «Роснефти» закончится, а компания начнет снижать долговую нагрузку и увеличивать свободный денежный поток. Сейчас чистый долг компании $37,5 млрд, но с учетом предоплат по китайским контрактам и с корректировкой на курс доллара к рублю он выше - $73 млрд. Для сравнения эксперты приводят чистый долг компании по итогам I квартала 2013 г. после покупки ТНК-ВР - $64,5 млрд.

Кроме того, банк пишет, что в ближайшие два года добыча «Роснефти» вырастет на 2%, а после 2022 г. не будет увеличиваться. В доказательство эксперты указывают, что новые проекты компании, запущенные после 2009 г., могут давать суммарно 2 млрд барр. в день (98 млн т в год) на пике добычи. Большая часть добычи (40 млн т) приходится на проекты, запущенные в 2009 г., - Ванкор, Верхнечонск и Уват. Пиковая добыча по ним была в 2014, 2016 и 2015 гг. соответственно. Проекты «нового поколения», запущенные после 2017 г., выйдут на пики добычи после 2019 г. и обеспечат компании лишь 25 млн т нефти в год.

Кроме того, эксперты указывают на растущие рублевые капзатраты уже разрабатываемых проектов, высокую себестоимость барреля и сомнительные перспективы развития газового бизнеса компании.