Сечин пожаловался Медведеву на нехватку денег на проект на Дальнем Востоке

Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: «Роснефть» не вписалась в бюджет

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«Роснефть» не вписалась в бюджет Smartmoney

Правительство пока не предусмотрело в бюджете средства на строительство Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) «Роснефти» в Приморском крае, следует из письма главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Дмитрию Медведеву от 12 октября (с содержанием письма ознакомились «Ведомости», документ подтвердил чиновник). Сечин пишет, что, несмотря на прямые указания Путина, не сформированы предложения о финансировании из бюджета строительства большинства объектов внешней инфраструктуры, в том числе первоочередных.