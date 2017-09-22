«Роснефть» и «Газпром» готовят обмен газом на Дальнем Востоке

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Запасы сахалинского шельфа – основной источник газа для Дальнего Востока «Газпром»

«Газпром» готов обеспечить поставки газа на Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) «Роснефти», планируемый к строительству в Находке, сообщил РБК со ссылкой на источники. Соглашение между компаниями может стать частью более сложной сделки, включающей в себя обязательства о выкупе «Сахалином-2» газа «Сахалина-1», сообщает издание. 20 сентября заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что операторы обоих проектов уже «обменялись детальными обязывающими офертами по покупке газа, содержащими формулы цены и детали поставок».

Предварительная договоренность о снабжении «Газпромом» ВНХК достигнута, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров. Для ВНХК обговаривались поставки на 2,3 млрд куб. м газа в год, добавил он. Детали покупки «Сахалином-2» (проект реализует структура «Газпрома» Sakhalin Energy) газа «Сахалина-1» (у «Роснефти» в проекте 20%) пока обсуждаются, уточнил собеседник «Ведомостей».

Минэнерго уже на следующей неделе в рамках заседаний уполномоченного государственного органа «Сахалина-1» и наблюдательного совета «Сахалина-2» поднимет вопрос о состоянии переговоров, сказал Молодцов.

Запасы сахалинского шельфа – основной источник газа для Дальнего Востока. Большая часть добычи на Сахалине приходится на долю Sakhalin Energy. Компания добывает около 16 млрд куб. м газа в год и сжижает его на СПГ-заводе (10,9 млн т в 2016 г.). Также «Газпром» ведет в Охотском море разработку Киринского и Южно-Киринского месторождений. Проектная мощность первого – до 5 млрд куб. м газа, но в 2016 г. здесь было добыто лишь 679 млн куб. м. Разработка Южно-Киринского (до 21 млрд куб. м в год) затормозилась после введения в 2014 г. санкций. «Газпром» планирует начать его эксплуатацию в 2023 г.

«Сахалин-1» может добывать около 10 млрд куб. м газа в год, но у компании нет доступа к рынку сбыта. Поэтому в 2016 г. СП добыло чуть более 2 млрд куб. м газа. Сырье было поставлено на объекты энергетики на самом Сахалине и в Хабаровском крае, сообщал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» хотела использовать газ «Сахалина-1» для строительства собственного СПГ-завода, но компания не смогла получить доступ к трубе Sakhalin Energy, напоминает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. «Газпром» же хочет построить третью линию завода СПГ, но у него нет газа. Поэтому компания претендовала на сырье «Сахалина-1». «Это противостояние длилось несколько лет, за это время ситуация на рынке СПГ сильно изменилась, а цены на углеводороды упали в 2 раза», – говорит Собко.

Дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться президенту России Владимиру Путину. В августе он попросил правительство и свою администрацию вмешаться в спор вокруг поставок на ВНХК «и добиться решения».

В текущей ситуации вариант с расширением «Сахалина-2» выглядит более оправданным, чем строительство отдельного завода, считает Собко: «Для России сейчас важно увеличить присутствие на рынке СПГ, и раз мог быть реализован только один из проектов, то государственный интерес в том, чтобы стороны все же договорились». К тому же в начале следующего десятилетия в регионе должны появиться еще несколько крупных промышленных потребителей газа, напоминает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. В их числе верфь «Звезда» и Находкинский завод минудобрений. «Но возможности «Газпрома» по увеличению добычи в регионе пока ограничены санкциями. И использование мощностей «Сахалина-1» – один из главных способов ее нарастить», – говорит Маринченко.