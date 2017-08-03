Путин призвал Медведева помочь «Газпрому» и «Роснефти» в решении проблемы ВНХК

Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным давать указания «Газпрому» обеспечить поставки газа для ВНХК, который собирается построить «Роснефть».

На совещании по крупным инвестиционным проектам на Дальнем Востоке помощник президента Андрей Белоусов предложил установить конкретный срок поставок газа со стороны «Газпрома» на комплекс «Роснефти».

«По поводу поставки газа - было ваше поручение правительству в данном случае принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта. Оно пока не исполнено. Предлагаю, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководство "Газпрома", и "Роснефти", все-таки это зафиксировать, все-таки тем более, что эти 2,3 млрд куб. м - объем очень большой, и надо зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение», - предложил Белоусов.

В ответ Путин заявил, что считает, что отношения между двумя компаниями, даже если они сформированы с участием государства, должны решаться на рыночных принципах и без административного давления, но в рамках здравого смысла.

«Поэтому я прошу правительство, ну и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения. Но нужно ли "Газпрому" давать прямое указание со стороны правительства сделать то или другое, я думаю, нецелесообразно», - заявил президент.

Ранее в ходе совещания глава «Роснефти» Игорь Сечин посетовал, что отсутствие договоренности с «Газпромом» о поставках газа на ВНХК ставит под угрозу сроки реализации проекта.

«Ключевой проблемой для нас остается проблема обеспечения комплекса природным газом в полном объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку - это II квартал 2020 г.», - сказал он.

«И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны. Это объем не очень большой - 2,3 млрд куб. м газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. В 2021 г. мы должны ввести мощную электростанцию на 550 МВт, которая будет обеспечивать комплекс и ближайшие населенные пункты», - добавил он.

«Мы ведем диалог с "Газпромом". "Газпром" предлагает найти ресурсы газа из периметра "Роснефти", но у нас таких ресурсов нет», - сообщил глава НК.

«То, что компания производит на Сахалине, мы уже поставляем на объекты энергетики на самом Сахалине и в Дальневосточном регионе, в Хабаровском крае. Даже если мы переориентируем эти объемы на ВНХК, нам это представляемся маловероятным», - заметил в свою очередь И.Сечин.

«Придется отключать объекты электрогенерации, которые сейчас обеспечиваются за счет этих объемов газа. Но даже при этом действующих производственных мощностей по газу нам не хватит для того, чтобы обеспечить ВНХК. Поэтому большая просьба найти возможность решить это вопрос в соответствии с недавним поручением», - попросил глава «Роснефти».

Потребности ВНХК в газе оцениваются в 2,3 млрд кубометров.

«Роснефть» предполагала поставлять на ВНХК газ «Сахалина-1». Но позже договорилась с другим участником проекта - американской ExxonMobil - использовать этот газ для поставок на планируемый СПГ-завод.

«Роснефть» попросила ведомства предоставить ей возможность использовать в качестве ресурсной базы химической очереди ВНХК газ с Киринского месторождения «Газпрома», расположенного на шельфе Сахалина (проект «Сахалин-3»). В конце прошлого года президент РФ В.Путин поручил правительству принять меры для снабжения ВНХК газом именно «Газпрома».

В начале июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал журналистам, что газовая монополия и «Роснефть» продолжают переговоры по поставкам газа на ВНХК и «острых углов там нет».

Между тем «Газпром» несколько лет ведет переговоры о закупке газа «Сахалин-1» для поставки на планируемую 3-ю очередь СПГ-завода «Сахалин-2», хотя ресурсной базой официально определены месторождения проекта «Сахалин-3», в том числе Южно-Киринское месторождение.