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Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Роснефти» не дается химия

Проект «Роснефти» ВНХК не нашел поддержки у чиновников

Минэкономразвития считает, что проект не окупится за 25 лет

Минэкономразвития 30 июня направило в правительство заключение о проекте «Роснефти» – Восточном нефтехимическом комплексе (ВНХК) в Приморском крае. «Ведомостям» удалось ознакомиться с документом, его подтвердил федеральный чиновник.

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Комментарии  ()
Лукоп
05:04 24.07.2017
Ого, полтора триллиона рубчиков! Неплохо.
00
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