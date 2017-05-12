Главгосэкспертиза одобрила проект ВНХК «Роснефти»

Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по проекту «Роснефти» по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК, входит в «Роснефть») на Дальнем Востоке. Это ТАСС сообщил представитель ведомства. По его словам, изучив полученные материалы, эксперты решили, что «результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки».

Проект «Роснефти» предполагает строительство на территории опережающего развития «Нефтехимический» в Приморском крае комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива. Они должны обеспечить растущий спрос на моторные топлива и нефтехимическую продукцию, а также стимулировать создание нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе. Предполагается, что их продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и уходить на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ТОР «Нефтехимический» создается в соответствии с поручением президента Владимира Путина, утвержденным в конце 2016 г. для поддержки проекта ВНХК. Комплекс станет якорным резидентом ТОР.