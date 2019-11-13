«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала

Сохраняя высокий уровень инвестпрограммы – более 1,3 трлн руб. в 2019 г., «Газпром» продолжает работать с внешними рынками капитала: осенью привлек около 916,3 млн евро у европейских банков. Но без евробондов, которые до сих пор были одним из основных инструментов компании, выполнить всю программу заимствований будет сложно, говорит Маринченко. «Снижение операционного денежного потока из-за падения цен на газ в Европе в этом и, возможно, следующем году, а также пауза с выходом на рынок евробондов могут заставить «Газпром» повременить с ростом дивидендных выплат», – говорит аналитик. Проблем с ликвидностью у компании не будет, в крайнем случае государство найдет способ, как помочь компании рефинансировать долг, предполагает Маринченко: «Но подобные истории должны послужить дополнительным стимулом для Москвы, чтобы найти компромисс с Киевом».