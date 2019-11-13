«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала
«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, которое собирался провести на этой неделе, сообщил «Интерфакс» и подтвердил собеседник «Ведомостей» из числа крупных инвесторов. Причина отмены – риск ареста привлеченных средств по искам украинского «Нафтогаза», сообщил собеседник агентства.
Программа заимствований «Газпрома» на 2019 г. планировалась в размере 298 млрд руб., в октябре было утверждено ее увеличение до 397,955 млрд руб. Значительную часть этих средств – до 3 млрд евро, или около 225 млрд руб., – предполагалось привлечь за счет выпуска евробондов.
До начала 2019 г. эмитентом подобных бумаг «Газпрома» выступала Gaz Capital S.A., зарегистрированная в Люксембурге. В феврале именно через нее российская компания выпустила семилетние еврооблигации на $1,25 млрд – а спрос на них превышал $3,5 млрд. Но дальнейшая работа «Газпрома» с рынком внешних заимствований через люксембургскую SPV была де-факто заблокирована украинским «Нафтогазом».
В 2018 г. после рассмотрения нескольких встречных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» стокгольмский арбитраж присудил украинской компании компенсацию в размере $2,56 млрд. «Газпром» решение оспаривает, решения по его апелляции пока нет, но «Нафтогаз» уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. После февральского размещения «Газпрома» соответствующие уведомления были отправлены в том числе в Gaz Capital S.A. Окружной суд Люксембурга 8 июля подтвердил возможность принудительного исполнения решения стокгольмского арбитража.
Кроме Люксембурга в список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома», попали Швейцария, Великобритания и Нидерланды. После решения люксембургского суда «Газпром» сообщил о планах перерегистрировать SPV в Великобритании, где возможность взысканий со стороны «Нафтогаза» была ограничена до окончания рассмотрения апелляции. «В силу того что в Великобритании все решения суда не носят запретительный характер, собственно, мы и перерегистрируем компанию в юрисдикции Великобритании», – объяснял начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников. Компания Gaz Finance Plc зарегистрирована в Лондоне 2 сентября, евробонды в швейцарских франках могли стать первым размещением долговых бумаг «Газпрома» через нового эмитента. Сейчас решение об их выпуске отложено на неопределенный срок, следует из слов собеседника «Интерфакса».
$2,56 млрд
сумма штрафа, который «Нафтогаз» пытается взыскать с «Газпрома» по решению стокгольмского арбитража
Вероятно, «Газпром» решил перестраховаться, предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Даже небольшая вероятность того, что заморозка могла произойти, заставила «Газпром» принять решение отложить выпуск, так как это имело бы крайне неприятные репутационные последствия».
Конъюнктура экспортных рынков в 2019 г. – падение как среднего уровня цен на газ в Европе, так и объемов экспорта в дальнее зарубежье – грозит «Газпрому» снижением консолидированных финансовых показателей в 2019 г. Консенсус-прогноз Reuters предполагает падение выручки группы «Газпром» по итогам года с 8,22 трлн до 7,77 трлн руб. (-9,5%), а чистой прибыли – с 1,34 трлн до 1,45 трлн руб. (-9,2%).
Сохраняя высокий уровень инвестпрограммы – более 1,3 трлн руб. в 2019 г., «Газпром» продолжает работать с внешними рынками капитала: осенью привлек около 916,3 млн евро у европейских банков. Но без евробондов, которые до сих пор были одним из основных инструментов компании, выполнить всю программу заимствований будет сложно, говорит Маринченко. «Снижение операционного денежного потока из-за падения цен на газ в Европе в этом и, возможно, следующем году, а также пауза с выходом на рынок евробондов могут заставить «Газпром» повременить с ростом дивидендных выплат», – говорит аналитик. Проблем с ликвидностью у компании не будет, в крайнем случае государство найдет способ, как помочь компании рефинансировать долг, предполагает Маринченко: «Но подобные истории должны послужить дополнительным стимулом для Москвы, чтобы найти компромисс с Киевом».
«Сейчас «Газпром» располагает достаточным запасом ликвидности и до конца текущего года не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование», – сообщил представитель компании.