«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Взаимные судебные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» не являются препятствием для заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину, считает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко: «Это надуманная проблема. Хотя бы потому, что новый контракт [предлагается] заключить не с «Нафтогазом», а с выделенным из него оператором транзитных газопроводов». «Если «Газпром» и правительство России действительно хотят начать отношения по транзиту с «чистого листа», то контракт с выделенным из «Нафтогаза» оператором – это именно такой вариант, – считает Витренко. – Но начало с «чистого листа» не означает, что «старые листы бумаги» исчезают. Пусть эти «старые листы бумаги» рассмотрят в судах».
Урегулирование встречных претензий «Газпрома», «Нафтогаза» и украинских регуляторов – одно из основных препятствий для достижения каких бы то ни было договоренностей о продолжении транзита российского газа через Украину после окончания действующего контракта в конце 2019 г. Российская сторона считает «нулевой» вариант – отказ от взаимных требований – обязательным условием заключения нового соглашения. На это неоднократно указывали министр энергетики России Александр Новак и предправления «Газпрома» Алексей Миллер. 30 октября, после того как очередные трехсторонние переговоры в Брюсселе зашли в тупик, жесткость российской позиции в отношении «нулевого варианта» подчеркивал президент страны Владимир Путин: «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон» (цитата по kremlin.ru).
Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Около $3 млрд (с учетом накопившихся пеней за просрочку) «Нафтогазу» в качестве компенсации присудил в 2018 г. стокгольмский арбитраж. «Газпром» отказывается исполнять и оспаривает это решение. Еще около $7 млрд (штраф и пени за неоплату с 2016 г.) с российской компании рассчитывает взыскать Антимонопольный комитет Украины. Спустя два дня после заявления Путина «Нафтогаз» передал в стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому», еще на $12,2 млрд, сообщал Витренко.
«Продолжение задействования арбитража делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей», – цитировал ТАСС ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на действия «Нафтогаза». «Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу, – говорил Новак. – Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого варианта».
В 2018 г. через территорию Украины в страны Европы было прокачано 86,8 млрд куб. газа, или 43% всего экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье. С начала 2020 г. большую часть газа с украинского маршрута российская компания планировала перенаправить в новые газопроводы «Северный поток-2» (проектная мощность 55 млрд куб. м в год) и «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м). Но задержка со строительством первого и европейским продолжением второго лишили «Газпром» такой возможности и вопрос условий продления транзита через территорию Украины этой осенью приобрел особенную остроту.
Трехсторонние переговоры с участием представителей Еврокомиссии осенью перешли в ежемесячный режим, но пока результата не принесли. Основные вопросы для обсуждения на них: нормативная база для заключения нового соглашения, его сроки, объемы гарантированного транзита и прямых поставок на Украину, а так же тариф на транзит.
В сентябре российская сторона сообщила, что готова заключать соглашение по европейским правилам, если Украина успеет их имплементировать до конца года. В противном случае Россия готова на краткосрочное – в пределах года – продление действующего контракта, сообщал Новак. Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Украинская сторона заинтересована в заключении контракта на 10 лет, ее поддерживает Еврокомиссия. Подготовку к переходу на европейские нормы работы страна рассчитывает завершить во второй половине декабря, говорил после следующей трехсторонней встречи министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель. Кроме того, 28 октября представители украинской делегации обозначили готовность искать компромисс в вопросах определения объема гарантированной прокачки по долгосрочному соглашению и формирования экономически обоснованных тарифов. Но отсутствие компромисса в вопросе мирного судебных претензий пока нивелирует любой прогресс в остальных спорных вопросах.
«Я разочарован ходом переговоров», – говорил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович сразу после окончания переговоров 28 октября, а отсутствие прогресса объяснял дефицитом политической воли. Трехсторонние консультации на экспертном уровне проходят в Брюсселе сегодня, 8 ноября. Но о датах следующей встречи на министерском уровне пока не сообщалось.