«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Взаимные судебные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» не являются препятствием для заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину, считает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко: «Это надуманная проблема. Хотя бы потому, что новый контракт [предлагается] заключить не с «Нафтогазом», а с выделенным из него оператором транзитных газопроводов». «Если «Газпром» и правительство России действительно хотят начать отношения по транзиту с «чистого листа», то контракт с выделенным из «Нафтогаза» оператором – это именно такой вариант, – считает Витренко. – Но начало с «чистого листа» не означает, что «старые листы бумаги» исчезают. Пусть эти «старые листы бумаги» рассмотрят в судах».