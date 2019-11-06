Россия ответила на новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» на $12,2 млрд

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Валерий Шарифулин / ТАСС

НАК «Нафтогаз Украины» направила в стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на $12,2 млрд, сообщил 2 ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Иск был передан в суд буквально через несколько дней после переговоров представителей Украины, России и ЕС о продлении транзита газа через Украину с 2020 г. На них российская делегация в очередной раз подчеркнула необходимость обнуления судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом» как обязательной части переговорного процесса о продлении транзита газа через территорию Украины. Но если ранее на мировой публично настаивали преимущественно министр энергетики России Александр Новак и предправления «Газпрома» Алексей Миллер, на этот раз жесткость российской позиции в отношении «нулевого варианта» решил подчеркнуть президент России Владимир Путин. «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», – заявил он 30 октября во время визита в Венгрию (цитата по kremlin.ru).

На сообщение же о новых требованиях «Нафтогаза» российские чиновники отвечали почти ультиматумом. «Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу, – отметил Новак. – Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого варианта».