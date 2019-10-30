«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

Работы по укладке «Северного потока – 2» можно завершить за пять недель, но это далеко не все, что нужно для запуска трубы Nord Stream 2

30 октября Датское энергетическое агентство сообщило о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны. Одобренный маршрут проходит юго-восточнее острова Борнхольм и представляет собой кратчайший (147 км) из вариантов укладки трубы вне территориальных вод страны. Дания стала последней страной, давшей разрешение на строительство газопровода. Ранее то же самое сделали все другие страны, через воды которых будет проложена труба, – Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины. Именно в конце этого года истекает контракт на транзит газа через эту страну. Россия, Украина и ЕС ведут переговоры о заключении нового контракта, но пока безрезультатно.

Но разрешение Дания выдала поздно – «Газпром» уже не успеет ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Несмотря на формальное получение разрешения, строительство в датских водах не может начаться до вступления решения датского регулятора в силу, говорит один из европейских чиновников, курирующих энергетику. Фактически начать укладку трубы там можно будет лишь в конце ноября. Месяц отводится на возможность оспорить решение, объясняет собеседник «Ведомостей».

О том же в начале октября говорил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога. По его словам, проектной компании Nord Stream 2 AG для возобновления работ необходимо будет дождаться окончания периода апелляции. «Как в любом разрешении – его можно оспорить... С момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели», – цитировало Хандогу агентство «Прайм». Это стандартный процесс, подчеркивал Хандога, после вступления разрешения в силу можно будет сразу начинать строительство газопровода. Таким образом, самым ранним сроком, когда «Газпром» сможет приступить к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании, может стать 27 ноября.

Представитель Nord Stream 2 AG не называет точных сроков начала работ в датских водах: «Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов». «Надеемся, что окончание проекта будет в плановые сроки», – передал вчера «Интерфакс» слова предправления «Газпрома» Алексея Миллера. В подробности он вдаваться не стал.

«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год – новая экспортная труба «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Предполагалось, что две нитки газопровода повторят маршрут уже проложенного по дну Балтийского моря «Северного потока». Стоимость строительства морского участка новой трубы компания оценивала примерно в 9 млрд евро.

Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 км «Северного потока – 2» (по обеим ниткам). Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии, сообщил представитель проектной компании.

На укладку участка «Северного потока – 2» в водах Дании потребуется около пяти недель, напомнил Миллер.

Но после завершения строительства трубы ее еще необходимо наполнить газом. Такая же процедура на «Силе Сибири» (2157 км трубы, что сравнимо по протяженности с длиной обеих ниток «Северного потока – 2») заняла у «Газпрома» чуть менее двух месяцев. С учетом того что приступить к работе в датских водах «Газпром» сможет только в конце ноября, а также времени, необходимого на пусконаладочные работы и заполнение трубы, коммерческие поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться не ранее весны 2020 г., считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Принимающая инфраструктура для «Северного потока – 2» в следующем году будет готова только наполовину. Поэтому разумно предполагать, что «Газпром» сможет прокачивать через него около 25 млрд куб. м, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Вместе с первой ниткой «Турецкого потока» это снизит потребности по прокачке через Украину вдвое, до 40–50 млрд куб. м в год. Поэтому договариваться о транзите все равно придется. Другой вопрос, что по мере полного ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» потребности «Газпрома» в транзите через Украину будут снижаться, поэтому Москва будет продолжать настаивать на коротком контракте, резюмирует Маринченко.

Получение козыря в виде альтернативного маршрута в газовых переговорах с Украиной и ЕС – это хорошая новость для «Газпрома», соглашается Белова. Но «Газпром» лишен возможности заполнять европейские продолжения обоих трансбалтийских газопроводов на 100%, напоминает Белова. А поскольку Eugal, отвод от «Северного потока – 2», выйдет на полную мощностью только через год, суммарные поставки «Газпрома» по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2», при отсутствии исключений из Третьего энергопакета, в 2020 г. составят около 50–55 млрд куб. м. Это меньше, чем поставлялось в 2018 г. по одному «Северному потоку».

Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» возможное влияние решения Дании на ход переговоров о продлении транзита не комментируют. Их коллега из Еврокомиссии в среду вечером на запрос «Ведомостей» не ответил.