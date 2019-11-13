МЭА ожидает значительного падения экспорта «Газпрома» в Европу
В ближайшее десятилетие «Газпром» может потерять более трети объемов трубопроводного экспорта в страны Европы, следует из опубликованного 13 ноября прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019. При этом доля российской компании на европейском газовом рынке может сократиться почти вдвое.
В базовом сценарии, который рассматривают аналитики МЭА, мировой спрос на газ к 2030 г. вырастет почти на 20% до 4,7 трлн куб. м в год. Большую часть роста мирового потребления газа обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Динамика потребления и импорта газа в Европе, которая пока остается ключевым рынком сбыта российского газа, будут разнонаправленными, следует из отчета. Спрос на газ в отдельно взятом Европейском союзе к 2030 г. снизится почти на 10% до 442 млрд куб. м, а с учетом стран, не входящих в ЕС, – с 607 млрд до 590 млрд куб. м. Потребности ЕС в импорте к тому же моменту возрастут до 400 млрд куб., в первую очередь за счет падения собственной европейской добычи.
Россия к 2030 г. продолжить уверенно занимать второе место в мире по уровню добычи этого вида углеводородов (798 млрд куб. м в год к 2030 г.) и первое – по объемам экспорта (около 290 млрд куб. м), ожидают в МЭА, но не уточняют, из каких составляющих он складывается.
Исходя из уже действующих и анонсированных российскими компаниями проектов, к 2030 г. Россия, предположительно, будет производить и экспортировать от 76 млн до 89 млн т СПГ в год (или 105–122 млрд куб. м газа). В первую очередь это заводы «Новатэка» – уже действующие «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк», строящийся «Арктик СПГ-2», недавно заявленные «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1» (суммарная мощность – около 64,5 млн т в год). Кроме того, даже без учета гипотетического расширения третьей технологической линии около 11,4 млн т СПГ в год сейчас производит газпромовский СПГ-завод на Сахалине. А анонсированный «Газпромом» Балтийский газоперарабатывающий комплекс в Усть-Луге, в случае если будет построен вовремя, сможет производить еще около 13 млн т СПГ в год.
На трубопроводный экспорт российского газа, исходя из прогноза МЭА и заявленной мощности российских СПГ-проектов, к 2030 г. будет приходиться порядка 168–185 млрд куб. м. Базовый сценарий агентства включает исполнение только уже заявленных регуляторных программ, что, соответственно, не предполагает либерализации экспорта трубопроводного газа из России. Таким образом, все эти объемы будут экспортироваться «Газпромом». Но из них как минимум 38 млрд куб. м в год по контракту с китайской CNPC должны будут поставляться в КНР. Экспорт в западном направлении в этом случае составит не более 130–147 млрд куб. м год, включая поставки газа в страны бывшего Советского Союза (38,1 млрд куб. м в 2018 г.).
Если предположить, что экспорт российского газа в страны бывшего СССР и остальную Европу будут снижаться пропорционально, трубопроводные поставки «Газпрома» в Европу составят 110–123 млрд куб. м в год. Исходя из прогноза МЭА, эти значения соответствуют 18,6–20,8%-ной доли европейского рынка газа к 2030 г. Для сравнения: в 2018 г. в Европу было экспортировано около 201,8 млрд куб. м газа, сообщал «Газпром». На долю компании пришлось 36,7% всего рынка.
Основной причиной снижения импорта трубопроводного газа Европой будет рост поставок СПГ, считают в МЭА. На долю сжиженного газа к 2030 г. будет приходиться более 53% мировой рынка (44,6% в 2018 г.).
«Газпром» в своих среднесрочных оценках потенциала экспорта в Европу исходит из того, что поставки на уровне, сравнимом с показателями 2017–2018 г. (194–201 млрд куб. м в год), являются достижимой целью, следует из неоднократных заявлений топ-менеджмента компании. Компания достраивает и готовит к вводу в эксплуатацию два экспортных газопровода, ориентированных на этот рынок: «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Предполагается, что на полную загрузку новые трубы (суммарная мощность – 86,5 млрд куб. м в год. – «Ведомости») могут быть выведены к концу следующего года.