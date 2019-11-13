МЭА ожидает значительного падения экспорта «Газпрома» в Европу

Исходя из уже действующих и анонсированных российскими компаниями проектов, к 2030 г. Россия, предположительно, будет производить и экспортировать от 76 млн до 89 млн т СПГ в год (или 105–122 млрд куб. м газа). В первую очередь это заводы «Новатэка» – уже действующие «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк», строящийся «Арктик СПГ-2», недавно заявленные «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1» (суммарная мощность – около 64,5 млн т в год). Кроме того, даже без учета гипотетического расширения третьей технологической линии около 11,4 млн т СПГ в год сейчас производит газпромовский СПГ-завод на Сахалине. А анонсированный «Газпромом» Балтийский газоперарабатывающий комплекс в Усть-Луге, в случае если будет построен вовремя, сможет производить еще около 13 млн т СПГ в год.