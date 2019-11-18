«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

«Арктик палладий» был зарегистрирован летом 2018 г., сейчас он на 100% принадлежит «Норникелю». Предполагается, что «Норникель» внесет в капитал этой компании лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и «Норильск-1». Компания будет принадлежать СП на паритетной основе. Сейчас они ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы России. О том, что «Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, никеля и меди, стало известно в феврале 2018 г. Это стало завершением шестилетнего спора компаний за право на разработку месторождения «Норильск-1». «Русская платина» выиграла конкурс на право его разработки. В Норильском промышленном районе компания не работала, хотя к тому времени ей уже принадлежала лицензия на Черногорское месторождение. «Норникель» несколько лет пытался оспорить решение Роснедр, но безуспешно.