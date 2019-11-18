«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов
Добыча металлов платиновой группы, меди и никеля открытым способом на Черногорском месторождении (полуостров Таймыр) начнется в 2024 г. Ежегодно на месторождении, входящем в создаваемое совместное предприятие «Норникеля» (34,6% принадлежат структурам «Интерроса» Владимира Потанина) и «Русской платины» Мусы Бажаева – «Арктик палладий», будет отрабатываться 7 млн т руды, сообщил «Норникель» в понедельник, 18 ноября, на Дне инвесторов. С 2019 по 2024 г. инвестиции в проект оцениваются в $2,8–3,2 млрд. В 2029 г. компания начнет подземную добычу, а в 2030 г. выйдет на проектную мощность – 21 млн т руды ежегодно, указано в материалах «Норникеля». Запасы «Арктик палладия» оцениваются в 770 млн т руды, срок жизни месторождения – более 50 лет. Это крупнейший в мире проект по добыче платиноидов, разрабатываемый с нуля. Актив такого качества может обеспечить компании выручку в размере $1 млрд, указано в материалах «Норникеля».
«Арктик палладий» в понедельник обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президент «Русской платины» Муса Бажаев, следует из стенограммы встречи на сайте Кремля. По его оценкам, всего на реализацию проекта потребуется $15 млрд. Ежегодно компания будет производить около 120 т платиноидов, выручка в год составит $7 млрд, привел данные Бажаев. Он также рассказал, что «Русская платина» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ВТБ ищет ближневосточных партнеров в этот проект. Представитель «Норникеля» привлечение сторонних инвесторов в СП комментировать не стал.
Представитель РФПИ подтвердил, что фонд ведет переговоры с рядом ближневосточных партнеров об инвестициях в проект «Арктик палладий». По его словам, интерес к проекту высок в силу его уникальности и масштабности. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ВТБ. Банк в 2017 г. получил 3%-ную долю в структуре «Русской платины», которая разрабатывает месторождения на Таймыре, а также опцион на 20% в предприятии. Банк может получить долю и в новом совместном предприятии и даже увеличить ее, это предмет дальнейших переговоров, говорил ранее Бажаев.
«Арктик палладий» был зарегистрирован летом 2018 г., сейчас он на 100% принадлежит «Норникелю». Предполагается, что «Норникель» внесет в капитал этой компании лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и «Норильск-1». Компания будет принадлежать СП на паритетной основе. Сейчас они ожидают одобрения Федеральной антимонопольной службы России. О том, что «Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, никеля и меди, стало известно в феврале 2018 г. Это стало завершением шестилетнего спора компаний за право на разработку месторождения «Норильск-1». «Русская платина» выиграла конкурс на право его разработки. В Норильском промышленном районе компания не работала, хотя к тому времени ей уже принадлежала лицензия на Черногорское месторождение. «Норникель» несколько лет пытался оспорить решение Роснедр, но безуспешно.
«Норникель» – крупнейший производитель палладия в России и мире. В 2018 г. компания произвела 2,7 млн тройских унций палладия, это 40% мирового производства. Одним из ключевых пунктов стратегии развития «Норникеля» до 2030 г. является увеличение производства цветных металлов и металлов платиновой группы. Так, производство платиноидов может вырасти до 2030 г. со 105 т до 160–205 т, говорится в материалах компании для инвесторов. Причем до 26% этого прироста будет обеспечено за счет разработки «Арктик палладия».
Второй крупнейший производитель палладия в мире – южноафриканская Anglo Platinum. На долю компании приходится 22% мирового производства.
Рынок палладия дефицитный уже давно. В 2011 г. дефицит на мировом рынке составлял 0,2 млн унций, в 2016 г. достигал 1,2 млн унций, а в 2020 г., по оценкам «Норникеля», составит 0,5 млн. Цены на этот драгоценный металл растут уже два года, осенью 2017 г. палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас его цена достигает $1700 за тройскую унцию.
Эксперты сходятся во мнении, что цены на этот металл будут только расти. В краткосрочной перспективе стоимость на него будет расти еще как минимум на 10%, подчеркивает руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей отрасли PwC в России Михаил Бучнев. Палладий используется в автомобильной промышленности для производства автомобильных катализаторов, поэтому росту цены на металл будет способствовать экономический рост в отдельных регионах, например в Юго-Восточной Азии, где палладий также необходим для местных автопроизводителей, замечает эксперт.
Более 70% потребления металлов платиновой группы определяется спросом на автомобили с бензиновыми двигателями, который растет, и спросом на ювелирные украшения, который падает, замечает заместитель руководителя центра социально-экономических исследований центра стратегических разработок Дмитрий Касаткин. В ближайшей перспективе нет факторов, которые могли бы привести к снижению цены и сокращению дефицита палладия на рынке, согласен он. Положительная ценовая конъюнктура на рынке палладия сохранится до 2025 г., пока будут действовать заявленные экологические стандарты для автопроизводителей, и цена будет сохраняться на уровне $1500–2000 за унцию, уверен Касаткин.