«Норникель» подорожал до исторического максимума

Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу, 30 августа, капитализация «Норникеля» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г. Биржевой совет Московской межбанковской валютной биржи принял решение о включении в котировальный лист ММВБ первого уровня обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель». Цена акции в пятницу по состоянию на 17.25 мск составляла 15 980 руб. В свободном обращении на Московской бирже находятся 38% акций компании, как указано на сайте биржи.

На Лондонской бирже капитализация «Норникеля» 30 августа составила $38,9 млрд. Последний раз компания столько стоила в августе 2011 г. Представитель «Норникеля» биржевой рекорд комментировать не стал.

Цена акций «Норникеля» растет из-за роста цен на никель и палладий, а также запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии, поясняют эксперты.

Рост вызван решением правительства Индонезии ввести уже с декабря запрет на экспорт руды, говорит аналитик «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. «Это приведет к дефициту никеля на рынке и уже привело к росту цены никеля на 20% за последние несколько недель», – замечает он. Только за последнюю неделю никель подорожал на 11,6% до $17 700 за тонну. Последний раз больше $17 000 тонна никеля стоила пять лет назад, в сентябре 2014 г. По прогнозам «Норникеля», дефицит никеля на рынке в 2019 г. достигнет 67 000 т. Стоимость акции компании может вырасти еще примерно на 12% до 18 200 руб., отметил Глушаков.

Ранее предполагалось, что ограничения на экспорт никелевой руды будут введены правительством Индонезии лишь в 2022 г. А 30 августа Reuters сообщил со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности страны о том, что запрет может быть введен раньше. Запрет может начать действовать уже с января следующего года, сообщил Bloomberg.

Запрет на экспорт никелевой руды коснется около 10% объемов рынка, что существенно скажется на балансе спроса-предложения, приводит данные аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Компании, которым давалась отсрочка по строительству внутри страны перерабатывающих мощностей до 2022 г., не успеют построить мощности до декабря этого года, когда вступает в силу запрет, продолжает эксперт. Аналогичный запрет Индонезия уже пыталась ввести в 2014 г., что также привело к скачку цен, напоминает она, позднее он был частично отменен для компаний, которые обязались построить перерабатывающие мощности в стране.

«Норникель» производит 10% первичного и 23% рафинированного никеля в мире. Сокращение предложения никеля на рынке и, как следствие, рост цен на него будут оказывать положительное влияние на финансовое положение компании, замечает Ализаровская.