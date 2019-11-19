В списке крупнейших поставщиков лекарств в России впервые появился новичок
«Дочке» «Аптечной сети 36,6» помогли госзакупки
ООО «Джи ди пи», которое принадлежит «Аптечной сети 36,6», заняло 11-е место в рейтинге фармацевтических дистрибуторов, который с 2004 г. составляет аналитическое агентство DSM Group. Это первый новичок за всю историю рейтинга – до сих пор компании только покидали его, отмечается в сообщении DSM.
По его данным, за девять месяцев 2019 г. поставки «Джи ди пи» достигли 29,7 млрд руб. Ее доля на рынке прямых поставок лекарств, биологически активных добавок и косметики составила 2,7%. Рейтинг учитывает как коммерческий, так и государственный сегменты.
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