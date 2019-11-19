В списке крупнейших поставщиков лекарств в России впервые появился новичок

ООО «Джи ди пи», которое принадлежит «Аптечной сети 36,6», заняло 11-е место в рейтинге фармацевтических дистрибуторов, который с 2004 г. составляет аналитическое агентство DSM Group. Это первый новичок за всю историю рейтинга – до сих пор компании только покидали его, отмечается в сообщении DSM.