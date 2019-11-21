Авиакомпании снова начали заказывать Boeing 737 Max

На авиасалоне в Дубае казахстанская Air Astana договорилась с авиаконцерном Boeing о покупке 30 самолетов 737 Max. Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал еще 20, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). А в понедельник турецкая SunExpress заключила договор о приобретении 10 бортов – в дополнение к 32, которые заказывала ранее и до сих пор не получила. Самолеты этой модели не летают с весны, после того как стали причиной двух авиакатастроф.