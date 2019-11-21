Авиакомпании снова начали заказывать Boeing 737 Max
Это важно для производителя, ожидающего разрешения регуляторов на возобновление полетов
На авиасалоне в Дубае казахстанская Air Astana договорилась с авиаконцерном Boeing о покупке 30 самолетов 737 Max. Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал еще 20, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). А в понедельник турецкая SunExpress заключила договор о приобретении 10 бортов – в дополнение к 32, которые заказывала ранее и до сих пор не получила. Самолеты этой модели не летают с весны, после того как стали причиной двух авиакатастроф.
Стэн Дин, директор подразделения коммерческих самолетов Boeing, назвал эти договоренности первым импульсом. «Пока мы все еще восстанавливаем доверие, – заявил он после сделки с Air Astana на $3,6 млрд по каталожным ценам. – Три покупателя проголосовали за Max. <...> Мы очень счастливы».
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку