Бизнес

Авиакомпании снова начали заказывать Boeing 737 Max

Это важно для производителя, ожидающего разрешения регуляторов на возобновление полетов
Михаил Оверченко
Михаил Оверченко
EPA/GARY HE/ТАСС

На авиасалоне в Дубае казахстанская Air Astana договорилась с авиаконцерном Boeing о покупке 30 самолетов 737 Max. Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал еще 20, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). А в понедельник турецкая SunExpress заключила договор о приобретении 10 бортов – в дополнение к 32, которые заказывала ранее и до сих пор не получила. Самолеты этой модели не летают с весны, после того как стали причиной двух авиакатастроф.

Стэн Дин, директор подразделения коммерческих самолетов Boeing, назвал эти договоренности первым импульсом. «Пока мы все еще восстанавливаем доверие, – заявил он после сделки с Air Astana на $3,6 млрд по каталожным ценам. – Три покупателя проголосовали за Max. <...> Мы очень счастливы».

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