«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок

«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации. Возить он планирует грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути – из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. Грузопоток южного пути составляет примерно 1 млрд т в год, в том числе 570 млн т контейнерных грузов, говорится в презентации, «Росатом» рассчитывает на 72 млн т грузов в год, в основном контейнерных – 43 млн т.