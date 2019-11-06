«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб. Из них 13,3 млрд – бюджетные средства и 10,4 млрд руб. – внебюджетные, рассказала директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева. Часть внебюджетных денег – средства самого «Росатома», однако планируется привлекать к участию и другие компании, говорит она.

Экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет, говорит Руслан Юнусов, который возглавит проектный офис квантового компьютера в «Росатоме». К 2024 г., сообщает он, планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. (Кубит, сокращение от quantum bit, – простейший элемент квантового компьютера, может находиться в одном из двух состояний, как и обычный бит, а также в так называемой суперпозиции.)

Пока российским специалистам удалось создать системы, состоящие из двух кубитов, в то время как американские и европейские ученые разработали устройства, построенные на 50–70 кубитах. Такие квантовые компьютеры обеспечат квантовое превосходство – по примеру Google, – а также начнут решать первые пилотные проекты для индустрии, уверен Юнусов. В октябре 2019 г. Google объявил, что его квантовый компьютер смог за 3 минуты 20 секунд выполнить расчет, на который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit от IBM, по оценке исследователей, понадобилось бы примерно 10 000 лет.

Квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, но какие-то комплектующие могут покупаться за рубежом, например лазеры или измерительная техника, рассказывает Юнусов. Квантовый компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом – по примеру мировых корпораций.

Между правительством России и «Росатомом» есть соглашение о развитии в стране квантовых вычислений. РЖД подписала аналогичное соглашение о развитии квантовых коммуникаций, а «Ростех» – о развитии квантовых сенсоров. Разработка поможет России попасть в число стран – лидеров квантовой гонки, говорится в сообщении «Росатома».

283 млрд руб.



отведено в бюджете на федеральный проект сквозных технологий до 2024 г., по данным Минкомсвязи

Квантовые компьютеры – новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные даже самым мощным классическим суперкомпьютерам, например моделирование поведения сложных молекул (нужно для разработки новых лекарств и материалов), разветвленные логистические задачи, работа с большими данными и т. д. В июне был опубликован мировой рейтинг суперкомпьютеров, в него входят всего два российских – «Ломоносов-2» из МГУ (опустился с 79-го на 93-е место) и суперкомпьютер Росгидромета (опустился с 283-го на 365-е место).

У квантовых компьютеров очень узкая сфера применения, большинство же задач сейчас решаются с помощью классических суперкомпьютеров, но здесь Россия не в числе лидеров, говорит представитель МЦСТ Константин Трушкин. В таких условиях выделение крупных средств на квантовый компьютер, который есть мало у кого в мире, выглядит непоследовательно, поясняет Трушкин. По его словам, участникам проекта придется решить две основные задачи: создать систему минимум из 50 кубитов (такие квантовые компьютеры уже могут решать задачи, недоступные суперкомпьютерам), а кроме того, разработать специализированный софт, что крайне сложно сделать. Окупаемость, продолжает эксперт, не главное для такого проекта, ведь на основе этой технологии могут быть созданы серийные квантовые компьютеры.

«Если не вдаваться в конкретные характеристики, планы построить отечественный квантовый компьютер к 2024 г. выглядят реалистично, – одобряет идею «Росатома» директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. – Для демонстрации квантового превосходства над классическими процессорами интерес представляют компьютеры не менее чем на 50 кубитах и с низкой вероятностью ошибки. Налаженный механизм коммерциализации и огромная клиентская база позволяют рассчитывать на некоторую окупаемость».

Разработкой квантовых вычислительных устройств на разных элементных базах занимаются многие крупные IT-корпорации – помимо Google это Microsoft, Intel, IBM и др. Инвестирует в квантовые разработки и китайская интернет-компания Alibaba. Пока мировая индустрия квантовых вычислений все еще находится на начальной стадии существования, предстоит огромная работа на пути к коммерческому использованию квантовых технологий, констатирует технический директор Intel в России Михаил Цветков. По оценкам Intel, использование квантовых компьютеров для работы с реальными задачами будет возможно не ранее 2025 г.