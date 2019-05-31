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Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Вещь недели: Квантовый телефон

Сколько должен стоить квантовый телефон

Стоимость технологии диктуют соображения безопасности и государственной необходимости

Презентация первого в России телефона ViPNet QSS Phone с квантовой защитой связи, который разработали компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ, обернулась неожиданным скандалом. Интернет-пользователей удивила цена устройства (в базовой комплектации – 30 млн руб.) и то, что сам телефонный аппарат представляет собой обычный IP-телефон, который можно купить существенно дешевле.

Технологические достижения российских компаний нередко вызывают скепсис у общественности. Их продукция оказывается дороже западных аналогов, уступая им по функционалу, а на их разработку тратятся немалые деньги из бюджета. Но цена на специализированные технологии формируется иначе, чем на устройства для массовых пользователей, и здесь всегда есть дополнительные факторы.

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