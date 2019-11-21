Бизнес

Сoca-Cola запустила в России производство энергетика

Продажи этих напитков растут опережающими темпами
Екатерина Бурлакова
Екатерина Бурлакова
Coca-Cola

Coca-Cola начала производство в России энергетического напитка Coca-Cola Energy, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В его составе содержатся кофеин, экстракт гуараны и витамины группы В, но нет таурина.

Американская Coca-Cola – крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков с выручкой $31,9 млрд в 2018 г., но собственного энергетика до недавнего времени у нее не было – она начала его производство только в апреле 2019 г. и продает уже в 25 странах.

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