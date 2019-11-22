Железнодорожные грузовые тарифы вырастут меньше запланированного

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пересчитала в меньшую сторону индексацию тарифов на грузоперевозки по железной дороге: в 2020 г. индексация составит 3,5%, а не 3,6%, в 2021 г. – 3,7%, а не 3,9%, в 2022 г. – 3,6%, а не 3,8%, наконец, в 2023 г. – 3,8%, а не 3,9%. Дальше планы не меняются: в 2024 и 2025 гг. – по 3,9%. Приказ об этом служба направит Минюсту для регистрации.