Больше половины посетителей кафе и ресторанов ходят туда одни

Мужчины (таких 55%) питаются в одиночестве чаще женщин (их 45%). Средний чек одиночного визита в общепит вырос за последний год на 3% до 263 руб., тогда как средний чек на человека при групповом визите сократился на 4% до 266 руб., по данным NPD.