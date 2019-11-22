Больше половины посетителей кафе и ресторанов ходят туда одни
Причина – перемены в образе жизни людей
Выпить утренний кофе, пообедать или перекусить москвичи и жители российских городов-миллионников предпочитают в одиночку, выяснили эксперты международной исследовательской компании NPD Group. С октября 2018 г. по сентябрь 2019 г. доля пришедших в заведения общепита без компании выросла до 57%. Пять лет назад доля таких посетителей не превышала 50%.
Мужчины (таких 55%) питаются в одиночестве чаще женщин (их 45%). Средний чек одиночного визита в общепит вырос за последний год на 3% до 263 руб., тогда как средний чек на человека при групповом визите сократился на 4% до 266 руб., по данным NPD.
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