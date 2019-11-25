Фосфорные удобрения подешевели на треть с начала года

С января цены на фосфорные удобрения снизились на 27% до $288 за 1 т в ноябре. По итогам года они вырастут до $342 за 1 т, но в 2020 г. не будут превышать $310 за 1 т на условиях поставки FOB Балтика, прогнозируют эксперты «ВТБ капитала». Причинами ухудшения рыночной конъюнктуры аналитики называют перепроизводство фосфорных удобрений и снижение спроса со стороны сельхозпроизводителей. Эти же факторы будут давить на рынок в следующем году, уверены они, что не позволит ценам быстро восстановиться.