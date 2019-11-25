«Перекресток» запустил доставку продуктов для кафе и офисов
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group на базе онлайн-магазина супермаркета «Перекресток» запустил в тестовом режиме доставку для ресторанов, кафе, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов, сообщил «Ведомостям» представитель Х5.
«Перекресток» предлагает корпоративным клиентам весь ассортимент онлайн-площадки – около 24 500 товаров, говорит представитель X5. По его данным, чаще всего юрлица заказывают скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалею, напитки, бытовую химию – 21–23 товара весом 20–30 кг за раз. Их средний чек – около 7000 руб., в 2 раза выше, чем у покупателей-физлиц.
«Перекресток» за счет юрлиц хочет расширить аудиторию покупателей, объясняет представитель ритейлера.
Партии для малого и среднего бизнеса сравнимы по объемам с заказами обычных покупателей, рассуждает представитель X5: «Мы оценили возможности и поняли, что у нас есть ресурс, чтобы снабжать товарами офисы, рестораны и небольшие предприятия, обеспечивая прозрачный документооборот».
Сейчас крупнейшие игроки в доставке товаров повседневного спроса юрлицам – Metro Cash & Carry, «Комус» и «Самсон-опт», перечисляет старший менеджер департамента консалтинга Deloitte в СНГ Андрей Семенов.
Онлайн-продажи юрлицам товаров повседневного спроса, для дома и канцтоваров в 2018 г. превысили 120 млрд руб., оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения: интернет-продажи физлицам аналогичных товаров – около 250 млрд руб. за 2018 г., добавляет эксперт.
120 млрд руб.
превысил рынок доставки товаров повседневного спроса для юрлиц в 2018 г., по данным «Infoline-аналитики». Компания со штатом 100 человек тратит 200 000–300 000 руб. в месяц на продукты питания и канцелярские товары, по оценкам владельца юридической фирмы «Юрвиста» Алексея Петропольского
Metro специализируется на доставке в офисы, гостиницы, рестораны и кафе. В ее онлайн-ассортименте 35 000 товаров: продукты, хозтовары и др. Среди клиентов Metro, по словам его представителя, рестораны Novikov Group, отели Hyatt и Marriott.
«Комус» и «Самсон-опт» работают с офисами, производствами, мелкой розницей и др., следует из информации на их сайтах. Они продают канцтовары, электронику, мебель, воду, снеки и нескоропортящиеся продукты питания. «Комус» продает и скоропортящиеся товары – фрукты, молочную продукцию и др.
Собеседник в крупной промышленной компании с головным офисом в Москве полагает, что его офис мог бы закупать воду, кофе, чай и в «Перекрестке», если его предложение будет выгоднее, чем у нынешних поставщиков.
А ресторанам «Перекресток-онлайн» пока неинтересен, считает владелец ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов: для дорогих заведений там слишком простые продукты, для демократичных – слишком высокие цены.
Рестораны закупаются на оптовых рынках и у оптовых поставщиков, отмечает Миронов. По его словам, если «Перекресток» введет в ассортимент определенные продукты высокого качества по ценам поставщиков, обеспечив их бесперебойные поставки, то сможет быть востребован и у ресторанного бизнеса.
Представитель X5 говорит, что в будущем предложение для юрлиц расширится: товары будут вводиться в ассортимент, если они будут востребованы у многих клиентов, а не у кого-то одного.
По словам представителя Metro, розничные сети, которые решили создать интернет-магазины для юрлиц, не могут сразу стать значимыми конкурентами: нужна не только инфраструктура, но и знание бизнеса клиентов. В ближайшее время расклад на рынке не поменяется, считает он.
Крупные ритейлеры могут изменить рынок поставок юрлицам, возражает партнер Deloitte в СНГ Егор Метелкин. Сейчас, по его словам, доставкой продуктов кафе и ресторанам занимаются небольшие фирмы-посредники, а крупный ритейл может предложить более привлекательные цены за счет того, что закупает большие партии.
«Комус» и «Самсон-опт» не ответили на запросы «Ведомостей».