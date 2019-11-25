«Перекресток» запустил доставку продуктов для кафе и офисов

«Перекресток» предлагает корпоративным клиентам весь ассортимент онлайн-площадки – около 24 500 товаров, говорит представитель X5. По его данным, чаще всего юрлица заказывают скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалею, напитки, бытовую химию – 21–23 товара весом 20–30 кг за раз. Их средний чек – около 7000 руб., в 2 раза выше, чем у покупателей-физлиц.