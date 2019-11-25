Минпромторг не получит 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения

Министерству в выделении этих средств отказано, против выступил Минфин, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. «При формировании бюджета на предстоящий трехлетний период Минпромторг сформировал заявку о выделении 105 млрд руб. на докапитализацию российских лизинговых компаний на проекты лизинга гражданских судов. Однако правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было», – подтвердил представитель Минпромторга.