Бизнес

Минпромторг не получит 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения

В бюджет по этой статье заложена на порядок меньшая сумма
Александр Воробьев
Александр Воробьев
Идея министерства состояла в том, чтобы обеспечить судоходные компании дешевым лизингом /ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.

Министерству в выделении этих средств отказано, против выступил Минфин, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. «При формировании бюджета на предстоящий трехлетний период Минпромторг сформировал заявку о выделении 105 млрд руб. на докапитализацию российских лизинговых компаний на проекты лизинга гражданских судов. Однако правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было», – подтвердил представитель Минпромторга.

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