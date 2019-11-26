Как Россия 20 лет восстанавливала авиационный и железнодорожный транспорт

Для железнодорожной отрасли 90-е годы были периодом выживания, говорит Игорь Ромашов, который в 2006–2008 гг. возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, а до этого работал в операторском бизнесе. Погрузка падала и почти все подъездные, боковые пути были забиты невостребованными вагонами, вспоминает он. Парк подвижного состава стремительно устаревал. На железной дороге, как и в стране в целом, процветали бартерные отношения (в ход шли кирпич, щебенка, продукты питания и проч.), так как у Министерства путей сообщения (МПС) не хватало денег на покупку и ремонт вагонов. После кризиса 1998 г. экономика начала восстанавливаться, а погрузка – расти. Из-за изношенности вагонного парка профицит подвижного состава сменился дефицитом. Частные компании брали вагоны у МПС в аренду и внедряли технологии, позволяющие перевезти грузы меньшим числом вагонов. Но это не решало фундаментальную проблему отрасли – нехватку средств на обновление парка. Требовалась реформа с привлечением частных инвестиций. Решение о ее проведении было принято в 2001 г.: хозяйственной деятельностью занялись «Российские железные дороги» (РЖД, создана в 2003 г.), МПС сохранило функции регулятора. Появились первые частные операторы. В обмен на обновление парка они пользовались тарифными льготами.