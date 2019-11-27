Инвестиции в рыбную отрасль достигнут 613 млрд рублей

Для развития всех намеченных планов будет предусмотрена господдержка, написано в документе. В результате авторы стратегии прогнозируют, что добыча рыбы вырастет к 2030 г. на 5,6% до 5,4 млн т, а производство аквакультуры (т. е. выращивание рыбы) увеличится в 2,6 раза до 618 000 т. Они также считают, что через 11 лет жители России будут есть больше рыбы. Сегодня каждый из них потребляет 21,7 кг в год, а будет – 25 кг.