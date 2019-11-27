Инвестиции в рыбную отрасль достигнут 613 млрд рублей
Оборот предприятий, занимающихся добычей, выращиванием и переработкой дикой рыбы, должен в 2030 г. увеличиться почти на 60% до 888 млрд руб. Это следует из стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, которую разработал Минсельхоз и утвердило правительство. Сам документ опубликован на сайте правительства.
В нем сказано, что сумма частных инвестиций в эту отрасль с 2017 по 2030 г. составит в общей сложности 613 млрд руб. Больше всего инвестиций ожидается привлечь на проект «Новая тресковая индустрия», который предполагает масштабное обновление производственных мощностей по добыче тресковых рыб. На него будет потрачено 340 млрд руб. На первом этапе по этой программе планируется построить до 2025 г. не менее 43 судов и 26 береговых предприятий по производству рыбной продукции.
Около 118 млрд руб. инвестируют в проект «Морские биотехнологии», который предполагает, как пишут авторы стратегии, производство инновационной продукции и рыбных кормов. Для загрузки новых мощностей нужно будет добывать сардину-иваси, тихоокеанскую скумбрию и т. д. А для этого придется построить 20 среднетоннажных и три транспортных судна, а также до пяти крупнотоннажных траулеров-процессоров. Что касается кормов, то сейчас компании, занимающиеся разведением осетровых и лососевых видов рыб, практически на 100% зависят от импорта кормов, отмечается в документе.
Еще 80 млрд руб. будут направлены на выращивание лосося. Для этих целей к 2030 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется построить не менее 20 новых заводов по выращиванию молоди кеты. В 2018 г. производство продукции из лососевых рыб составляло 350 000 т, что на 25% меньше, чем в 2014 г. (тогда было введено продуктовое эмбарго), при этом 90 000 т из них приходилось на импорт.
Для развития всех намеченных планов будет предусмотрена господдержка, написано в документе. В результате авторы стратегии прогнозируют, что добыча рыбы вырастет к 2030 г. на 5,6% до 5,4 млн т, а производство аквакультуры (т. е. выращивание рыбы) увеличится в 2,6 раза до 618 000 т. Они также считают, что через 11 лет жители России будут есть больше рыбы. Сегодня каждый из них потребляет 21,7 кг в год, а будет – 25 кг.
Проект стратегии неоднократно обсуждался с бизнесом в 2017–2018 гг., вспоминает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он считает, что замечания от бизнеса были учтены. Поставленные цели Зверев считает достижимыми.