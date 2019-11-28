Россия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

25 стран – как входящих в ОПЕК, так и не входящих, в конце 2016 г. договорились о регулировании добычи нефти. Участники этого соглашения пропорционально своим долям в мировой добыче нефти постепенно начиная с января 2017 г. сократили добычу совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2016 г. Квота России составляла 228 000 баррелей в сутки – на столько надо было уменьшить добычу. Несколько раз соглашение продлевалось, сейчас оно действует до апреля 2020 г.