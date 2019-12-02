Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Законопроект принят в первом чтении 19 ноября. Цель главного для отрасли документа – особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из российского винограда. Для него придуман специальный термин «вино России» – его предлагается выделять при продаже. Виноградосодержащие напитки (состоят из вина и добавок) должны содержать на этикетке фразу «Не является вином». Также он запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло, а также смешивать российское и импортное вино.