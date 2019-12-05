Владельцем сети lady & gentleman City оказался бывший генерал погранвойск

Один из самых старых и самых закрытых продавцов одежды и аксессуаров в России раскрыл владельца и финансовые показатели. Бенефициаром сети lady & gentleman City является генерал-лейтенант Геннадий Типпель. Контролируемое им ООО «Трейд менеджмент», где Типпель также является гендиректором, управляет в России 49 мультибрендовыми магазинами lady & gentleman City и 25 монобрендовыми бутиками – Armani Exchange (22), HUGO Boss (2) и EA7 (1). Эти данные компания раскрыла в меморандуме и презентации к дебютному размещению четырехлетних облигаций на 200 млн руб. Сделка была закрыта 4 декабря. Организатор – банк «Юнисервис капитал».