Эдуард Худайнатов хочет построить мегапорт на Дальнем Востоке

МПК был создан в июне этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», в декларации указано, что компания организована специально под проект «Морской порт «Аврора». Пропускная способность нового терминала составит максимум 35 млн т в год, из которых 25 млн т – уголь и 10 млн т – сырая нефть. Грузовую базу для проекта должны полностью обеспечить «Коулстар» и принадлежащий «Нефтегазхолдингу» (холдинг Худайнатова) Хабаровский НПЗ. Они готовы предоставить необходимое для работы порта количество грузов уже в 2023 г., это следует из приложенных к декларации гарантийных писем гендиректоров обеих компаний. C учетом разработки и согласования проектной документации новый порт предполагается построить в течение 3,5 года.