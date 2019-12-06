Эдуард Худайнатов хочет построить мегапорт на Дальнем Востоке
ООО «Морской порт «Коулстар» (МПК), 100%-ная «дочка» угольной компании «Коулстар» (75,1% – у бывшего гендиректора «Роснефти» Эдуарда Худайнатова), готовит проект перевалочного терминала на Дальнем Востоке, сообщили «Ведомостям» несколько человек, знакомых с планами бизнесмена. Компания уже подготовила декларацию о намерениях инвестировать в Морской порт «Аврора» и передала ее в администрацию портов Приморского края, знает один из них. Построить новый терминал предлагается в районе бухты Безымянная в Приморском крае, сказано в документе, с копией которого ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил один из собеседников. Оценка проекта – около 57,8 млрд руб., финансировать его планируется полностью из собственных средств, сказано в документе.
МПК был создан в июне этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», в декларации указано, что компания организована специально под проект «Морской порт «Аврора». Пропускная способность нового терминала составит максимум 35 млн т в год, из которых 25 млн т – уголь и 10 млн т – сырая нефть. Грузовую базу для проекта должны полностью обеспечить «Коулстар» и принадлежащий «Нефтегазхолдингу» (холдинг Худайнатова) Хабаровский НПЗ. Они готовы предоставить необходимое для работы порта количество грузов уже в 2023 г., это следует из приложенных к декларации гарантийных писем гендиректоров обеих компаний. C учетом разработки и согласования проектной документации новый порт предполагается построить в течение 3,5 года.