Худайнатов начинает бурение на своем крупнейшем нефтяном месторождении
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На этой неделе «Нефтегазхолдинг», принадлежащий бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, начнет бурение первой добычной скважины на своем крупнейшем проекте – Пайяхе на Таймыре, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к топ-менеджерам компании. «В ближайшие 2–3 дня запускают [бурение]», – подтвердил в субботу знакомый Худайнатова. По словам одного из собеседников, компания уже инвестировала 35 млрд руб. ($500 млн) в разведку, подготовку геологической модели и постановку на баланс в Роснедрах 420,2 млн т запасов по категории 2Р (по международной классификации). Второй собеседник подтверждает сумму запасов, но о первоначальных инвестициях не знает.
В начале мая Роснедра рассмотрели заявку «Нефтегазхолдинга» Худайнатова и согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений – 1,2 млрд т нефти (по категориям C1 + C2), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Запасы по российской классификации подтверждает и один из собеседников «Ведомостей». Он говорит, что планируемая первоначальная полка добычи будет 26 млн т в год с перспективой увеличения до 50 млн т в год, но даже в последнем случае обеспеченность запасами месторождения будет более 50 лет. Представитель Минприроды на вопросы «Ведомостей» не ответил.
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