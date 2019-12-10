Бывшие госбанкиры решили заработать на дорогой водке

Основным владельцем «Эврики» остался Ренат Хузин. Это известный человек на водочном рынке, ранее он был совладельцем крупной водочной компании «Алкогольные заводы Гросс». Сейчас у него 25% «Эврики» напрямую и еще 50% – у контролируемой им фирмы. Он отказался от комментариев.