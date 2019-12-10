Бывшие госбанкиры решили заработать на дорогой водке
Андрей Казьмин и его жена стали совладельцами бренда Organika Life
Бывший председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин и его жена Алла Казьмина (ранее – Алешкина, бывший первый зампред правления банка) стали совладельцами компании «Эврика», владеющей правами на водочные товарные знаки. Это следует из данных СПАРК. 6 декабря они получили по 12,5% в «Эврике». Представитель компании отказался от комментариев.
Основным владельцем «Эврики» остался Ренат Хузин. Это известный человек на водочном рынке, ранее он был совладельцем крупной водочной компании «Алкогольные заводы Гросс». Сейчас у него 25% «Эврики» напрямую и еще 50% – у контролируемой им фирмы. Он отказался от комментариев.
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