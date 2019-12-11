Британцы используют Brexit в рекламных целях

Досрочные парламентские выборы в Великобритании в четверг, 12 декабря, могут стать одними из важнейших для страны, ведь на кону судьба Brexit. Более чем через три года после референдума о выходе из Евросоюза этот вопрос продолжает сильно разделять местное общество. Но некоторые компании решили сыграть на этой теме, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание.