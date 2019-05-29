Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Борис Джонсон ответит за ложь

Главному кандидату на пост премьера Британии грозит суд за должностное преступление

Судья поддержала британца, обвинившего Бориса Джонсона во лжи перед референдумом по Brexit

Борис Джонсон, который считается главным кандидатом на пост лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании, должен явиться на судебные слушания, чтобы ответить на обвинения в должностном преступлении. Такое решение в среду вынесла судья мирового суда Вестминстера Марго Коулман, сообщает Financial Times.

На прошлой неделе суд выслушал обращение 29-летнего британца Маркуса Болла, обвиняющего Джонсона в должностном преступлении, которое является уголовно наказуемым нарушением. Болл вменяет Джонсону в вину, что тот действовал «безответственно и нечестно», когда во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 г. заявлял: «Мы посылаем в ЕС 350 млн фунтов в неделю, давайте вместо этого профинансируем нашу систему здравоохранения». Красные автобусы с этим слоганом стали достопримечательностью в период перед голосованием. И, по оценке многих экспертов, он был одним из решающих факторов, которые помогли склонить чашу весов в пользу сторонников Brexit.

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