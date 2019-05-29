Главному кандидату на пост премьера Британии грозит суд за должностное преступление

Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Борис Джонсон ответит за ложь

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«Когда политики врут, демократия умирает», – заявил адвокат истца, собравшего с помощью краудфандинга почти 200 000 фунтов на судебную кампанию Christopher Furlong / Getty Images

Борис Джонсон, который считается главным кандидатом на пост лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании, должен явиться на судебные слушания, чтобы ответить на обвинения в должностном преступлении. Такое решение в среду вынесла судья мирового суда Вестминстера Марго Коулман, сообщает Financial Times.

На прошлой неделе суд выслушал обращение 29-летнего британца Маркуса Болла, обвиняющего Джонсона в должностном преступлении, которое является уголовно наказуемым нарушением. Болл вменяет Джонсону в вину, что тот действовал «безответственно и нечестно», когда во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 г. заявлял: «Мы посылаем в ЕС 350 млн фунтов в неделю, давайте вместо этого профинансируем нашу систему здравоохранения». Красные автобусы с этим слоганом стали достопримечательностью в период перед голосованием. И, по оценке многих экспертов, он был одним из решающих факторов, которые помогли склонить чашу весов в пользу сторонников Brexit.