Главному кандидату на пост премьера Британии грозит суд за должностное преступление
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Борис Джонсон, который считается главным кандидатом на пост лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании, должен явиться на судебные слушания, чтобы ответить на обвинения в должностном преступлении. Такое решение в среду вынесла судья мирового суда Вестминстера Марго Коулман, сообщает Financial Times.
На прошлой неделе суд выслушал обращение 29-летнего британца Маркуса Болла, обвиняющего Джонсона в должностном преступлении, которое является уголовно наказуемым нарушением. Болл вменяет Джонсону в вину, что тот действовал «безответственно и нечестно», когда во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 г. заявлял: «Мы посылаем в ЕС 350 млн фунтов в неделю, давайте вместо этого профинансируем нашу систему здравоохранения». Красные автобусы с этим слоганом стали достопримечательностью в период перед голосованием. И, по оценке многих экспертов, он был одним из решающих факторов, которые помогли склонить чашу весов в пользу сторонников Brexit.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}