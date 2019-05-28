Какой мы запомним Терезу Мэй
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Менее чем за три года руководства Великобританией Тереза Мэй и ее правительство улучшили финансовое обеспечение национальной системы здравоохранения, начали реализацию важных экологических инициатив, таких как борьба с пластиковыми отходами, сократили бюджетный дефицит и госдолг. Но ассоциируется премьерство Мэй с одним словом: Brexit, и помнить о ней наверняка будут как о руководителе, который не смог организовать выход Великобритании из Европейского союза.
Премьерство Мэй оказалось вторым по краткости в послевоенной истории Великобритании после Энтони Идена, тоже консерватора, период руководства которого также во многом ассоциируется с одним словом: Суэц (в 1956 г. британские и французские войска попытались захватить национализированный Египтом Суэцкий канал). Но политический кризис, спровоцированный референдумом о выходе из Евросоюза, оказался гораздо глубже.
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