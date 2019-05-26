На место Терезы Мэй претендует уже полтора десятка видных консерваторов

А лейбористы настаивают, что вслед за премьером в Великобритании должен смениться и парламент

Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Тереза Мэй не нашла выхода

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Тереза Мэй покидает пост премьера Великобритании, так и не решив проблему выхода страны из ЕС Frank Augstein / AP Photo

Уже 14 видных британских консерваторов заявили о намерении побороться за пост руководителя партии и правительства, который 7 июня освободит премьер Тереза Мэй. По опросам, лидирует в гонке бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, но шансы занять это кресло есть также у министра внутренних дел Саджида Джавида, министра окружающей среды Майкла Гоува, лидера палаты общин Андреа Ледсом и министра иностранных дел Джереми Ханта.

О предстоящем уходе Мэй официально объявила в пятницу. Она заявила журналистам, что сделала все возможное для выхода страны из Евросоюза, но не смогла этого добиться. 21 мая премьер представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit, предложив проголосовать за повторный референдум, но большинство депутатов снова ее не поддержало.