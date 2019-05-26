На место Терезы Мэй претендует уже полтора десятка видных консерваторов
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Уже 14 видных британских консерваторов заявили о намерении побороться за пост руководителя партии и правительства, который 7 июня освободит премьер Тереза Мэй. По опросам, лидирует в гонке бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, но шансы занять это кресло есть также у министра внутренних дел Саджида Джавида, министра окружающей среды Майкла Гоува, лидера палаты общин Андреа Ледсом и министра иностранных дел Джереми Ханта.
О предстоящем уходе Мэй официально объявила в пятницу. Она заявила журналистам, что сделала все возможное для выхода страны из Евросоюза, но не смогла этого добиться. 21 мая премьер представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit, предложив проголосовать за повторный референдум, но большинство депутатов снова ее не поддержало.
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