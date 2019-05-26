Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Тереза Мэй не нашла выхода

На место Терезы Мэй претендует уже полтора десятка видных консерваторов

А лейбористы настаивают, что вслед за премьером в Великобритании должен смениться и парламент

Уже 14 видных британских консерваторов заявили о намерении побороться за пост руководителя партии и правительства, который 7 июня освободит премьер Тереза Мэй. По опросам, лидирует в гонке бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, но шансы занять это кресло есть также у министра внутренних дел Саджида Джавида, министра окружающей среды Майкла Гоува, лидера палаты общин Андреа Ледсом и министра иностранных дел Джереми Ханта.

О предстоящем уходе Мэй официально объявила в пятницу. Она заявила журналистам, что сделала все возможное для выхода страны из Евросоюза, но не смогла этого добиться. 21 мая премьер представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit, предложив проголосовать за повторный референдум, но большинство депутатов снова ее не поддержало.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике