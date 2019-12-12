Россияне готовятся потратить рекордную сумму на празднование Нового года

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2020 года 19 300 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2020». Это рекордный ожидаемый бюджет: в прошлом году планируемые траты россиян были на 14% меньше – 16 900 руб.