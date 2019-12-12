Россияне готовятся потратить рекордную сумму на празднование Нового года
По доле затрат на подарки Россия почти догнала Европу
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2020 года 19 300 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2020». Это рекордный ожидаемый бюджет: в прошлом году планируемые траты россиян были на 14% меньше – 16 900 руб.
Впрочем, по факту вписываться в бюджет удается не всегда. Так, в прошлом году реально россияне в среднем потратили 18 324 руб.
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