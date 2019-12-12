Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Неготовность повышать эту планку «Газпром» каждый раз объяснял большой инвестиционной программой. Два года подряд, в 2017 и 2018 гг., государство поднимало в последнем квартале налог на добычу полезных ископаемых для компании, что позволяло компенсировать недополученные бюджетом доходы. В апреле 2019 г. правление компании вопреки всем ожиданиям пересмотрело свою же рекомендацию по дивидендам, предложив увеличить их в 1,5 раз. «Газпром» утвердил размер выплат акционерам в размере 393,2 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю компании. В новой дивидендной политике выплаты в принципе не будут привязаны ни к абсолютным значениям прошлого года, ни к инвестпрограмме.