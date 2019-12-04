В чем сила «Силы Сибири»
«В чем сила, брат?» По версии героя Виктора Сухорукова, она в деньгах. Если денег очень много, $55 млрд например, то можно проложить через всю Сибирь огромную трубу, дав ей соответствующее название. Герой Сергея Бодрова считал, что сила в правде.
Часть правды в том, что «Газпром» в понедельник запустил самый масштабный, беспрецедентный – можно выбрать любой эпитет по вкусу – проект в своей истории. Подписаться с нуля разработать два новых месторождения на краю света, проложить через глухую тайгу более 3000 км газопровода и тем самым в буквальном смысле прорубить себе дорогу на новый экспортный рынок – никто и никогда в газовой отрасли такого не делал. «Царь-газопровод», построенный под контракт с единственным покупателем, – размах впечатляет и вполне укладывается в привычную для государства концепцию демонстрации силы.