В чем сила «Силы Сибири»

Часть правды в том, что «Газпром» в понедельник запустил самый масштабный, беспрецедентный – можно выбрать любой эпитет по вкусу – проект в своей истории. Подписаться с нуля разработать два новых месторождения на краю света, проложить через глухую тайгу более 3000 км газопровода и тем самым в буквальном смысле прорубить себе дорогу на новый экспортный рынок – никто и никогда в газовой отрасли такого не делал. «Царь-газопровод», построенный под контракт с единственным покупателем, – размах впечатляет и вполне укладывается в привычную для государства концепцию демонстрации силы.