Запуск «Силы Сибири» поможет «Газпрому» снизить зависимость от Европы
2 декабря состоялось открытие «Силы Сибири» – первого экспортного трубопровода «Газпрома», ориентированного на новый для компании рынок. В режиме телемоста в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Начало поставок российского трубопроводного газа в Китай «выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», сказал Путин. «Это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества», – согласился Си Цзиньпин, назвав при этом запуск «Силы Сибири» «важным промежуточным результатом и началом нового этапа» взаимодействия двух стран.
«Сила Сибири» – самый амбициозный из проектов «Газпрома» за всю его историю. Но, несмотря на ярко выраженную отраслевую принадлежность, строительство этой трубы было бы правильнее называть проектом не только «Газпрома», но и России в целом, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Сила Сибири» – практически единственный значимый проект, который хоть как-то подкрепляет тезис о развороте России на Восток, после того как отношения с Западом испортились на фоне украинского кризиса», – сказал Маринченко.
Взаимная заинтересованность – Китая в российском газе, «Газпрома» в экспансии на новый рынок – оформилась в подписание рамочного соглашения еще в 2009 г. Но за этим последовало еще пять лет сложных переговоров о конфигурации проекта и условиях поставок. В мае 2014 г. «Газпром» и CNPC объявили о подписании контракта. Он рассчитан на 30 лет и предполагает поставку до 38 млрд куб. м газа в год.
353 млрд куб. м
составит, по оценке МЭА, потребность Китая в импорте газа к 2040 г. Это предполагает трехкратный рост спроса. В 2018 г. страна импортировала 122 млрд куб. м газа
Для транспортировки газа на северо-восток Китая, где расположен национальный промышленный кластер, «Газпрому» было необходимо построить около 3000 км газопровода и подготовить ресурсную базу, с нуля разработав Чаяндинское (в Якутии) и Ковыктинское (в Иркутской области) месторождения. Общая стоимость проекта составит около $55 млрд, говорил в 2014 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Пока российская компания построила первую часть трубы (около 2157 км) и подключила к ней только Чаяндинское месторождение. Для того чтобы «Сила Сибири» заработала на полную мощность, «Газпрому» предстоит вывести на проектный уровень добычи Ковыктинское месторождение (ожидается в 2025 г.) и построить еще около 2293 км трубы, в том числе участок Ковыкта – Чаянда.
Основная интрига, сопровождающая строительство «Силы Сибири», – фактическая стоимость проекта и формула цены, о которой договорились CNPC и «Газпром». Последняя держится в строжайшей тайне. По оценкам Газпромбанка, общая сумма инвестиций в строительство трубы и разработку месторождений составит $35–40 млрд, из которых около половины уже профинансирована. Снижению заявлявшейся ранее стоимости должна способствовать девальвация рубля, объясняет аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. «После выхода на полную загрузку «Сила Сибири» будет вносить существенный вклад в финансовые показатели «Газпрома», – уверена Дышлюк. – По нашим оценкам, при экспортной цене на газ примерно на уровне $210 за 1000 куб. м EBITDA проекта оценивается примерно в $4 млрд в 2025 г. При таком уровне рентабельности проект может окупиться за 10–15 лет».
Сроки окупаемости могут оказаться длиннее. В расчетах Газпромбанка учтена 100%-ная экспортная загрузка «Силы Сибири», но объем обязательного к отбору газа по контракту с CNPC составляет 85% (условие «бери или плати»), сообщал «Газпром».
«Возможно, в терминах инвестиционного анализа проект не самый удачный, учитывая скудость ресурсной базы «Газпрома» на востоке страны, длинное транспортное плечо, а также низкие цены на нефть, к которым привязан контракт, – рассуждает Маринченко. – Но он имеет большое значение как задел на расширение сотрудничества с Китаем по широкому спектру вопросов, и экономических, и политических». В долгосрочном плане спрос на газ в Европе может упасть из-за развития альтернативной энергетики. Но «Сила Сибири» поможет России застолбить место на газовом рынке Китая, который на длинном горизонте может стать для «Газпрома» не менее важным, чем Европа, считает Маринченко.
«По сути, «Сила Сибири» открывает новый рынок сбыта для компании. Китай является крупнейшим импортером и самым быстрорастущим рынком газа, – соглашается Дышлюк. – В условиях ужесточающейся ценовой конкуренции со стороны СПГ поддерживать, а тем более наращивать объемы экспорта газа для «Газпрома» стратегически важно».