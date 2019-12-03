Запуск «Силы Сибири» поможет «Газпрому» снизить зависимость от Европы

Для транспортировки газа на северо-восток Китая, где расположен национальный промышленный кластер, «Газпрому» было необходимо построить около 3000 км газопровода и подготовить ресурсную базу, с нуля разработав Чаяндинское (в Якутии) и Ковыктинское (в Иркутской области) месторождения. Общая стоимость проекта составит около $55 млрд, говорил в 2014 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Пока российская компания построила первую часть трубы (около 2157 км) и подключила к ней только Чаяндинское месторождение. Для того чтобы «Сила Сибири» заработала на полную мощность, «Газпрому» предстоит вывести на проектный уровень добычи Ковыктинское месторождение (ожидается в 2025 г.) и построить еще около 2293 км трубы, в том числе участок Ковыкта – Чаянда.