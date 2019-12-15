ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна
Транспортная группа Fesco продает бизнес перевозок зерна, сообщил ее президент Александр Исурин, но покупателя не назвал. Если партнер получит разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) до конца года, сделка может закрыться в I квартале 2020 г., считает он.
Переговоры идут с группой ВТБ, которая контролирует крупнейшего в России железнодорожного зернового оператора – «Русагротранс», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. Представители Fesco и ВТБ это не прокомментировали, ФАС не ответила.
По словам Исурина, в парке у Fesco 4198 зерновозов, большинство в аренде и лизинге, в собственности 231. Ими управляет в основном компания «Трансгрейн» – она и продается, уточнил один из собеседников «Ведомостей».
Сумму сделки Исурин не сообщил, заверил, что никаких специальных условий нет. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает сделку минимум в 3 млрд руб.
Бизнес стал для Fesco менее привлекателен – перевозки падают, объясняет Исурин. В 2018 г. группа перевезла 2,9 млн т зерна, в 2019 г. может быть вдвое меньше из-за конъюнктуры рынка, уточнил представитель группы.
Сделка с «Трансгрейном» не повлияет на долю «Русагротранса» в перевозке зерна – зерновозы Fesco уже в управлении «Русагротранса», говорит человек, работающий на зерновом рынке. Fesco и «Русагротранс» это не комментируют. «Русагротранс» управляет 27 000 зерновозов (55% всего российского парка), включая парк Fesco, приводит данные Бурмистров. Сделка для обеих компаний логична, считает он: после продажи Объединенной зерновой компании (ОЗК; ВТБ получил в ней 50% минус 1 акция за долги «Суммы», контроль у государства) зерновозы для Fesco не стратегический бизнес.
По словам Исурина, часть средств от сделки пойдет на инвестиционную программу, часть – на снижение долга, в том числе перед ВТБ. Банк дал кредит до 2023 г., его размер Fesco не раскрывает.
ВТБ создает лидера на зерновом рынке. Цель – собрать активы в экспорте и хранении и стать ведущим трейдером российской пшеницы. Госбанк обзавелся крупными активами: контролем в «Рустранскоме» (в него входит «Русагротранс»), 70% трейдера «Мирогрупп ресурсы», 100% Новороссийского зернового терминала, пакет в ОЗК и др. «Мирогрупп ресурсы» за июль – ноябрь стала вторым среди экспортеров с долей почти 10%, по расчетам «Русагротранса». Некоторые крупные трейдеры («Риф», Glencore и др.), напротив, сократили экспорт. Представитель ВТБ объясняет успехи интегрированной и сбалансированной моделью развития – в частности, логистикой с учетом активов группы.
Экспорт зерна из России, по данным Минсельхоза, падает: с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля) по 12 декабря вывезено 22,1 млн т, это на 15,4% меньше, чем в тот же период прошлого года. Урожай в 2019 г. ожидается одним из крупнейших – 121 млн т, на 7% больше, чем в 2018 г. Экспортные цены снизились ($212 против $232 в 2018 г. за 1 т пшеницы на 12 декабря), а внутренние – выросли, объясняет представитель министерства. А еще в ноябре в Таганрогском заливе Азовского моря резко опустился уровень воды и прекратилось судоходство в районе азовских портов, говорит он.
Аграрии придерживают зерно в ожидании роста цен и цены растут, экспортерам не так выгодно продавать, отмечает гендиректор ТД «Риф» Марина Турянская. Так поступает, например, краснодарский кооператив «Знамя Ленина», говорит его председатель Юрий Хараман. Цена, на его взгляд, пока маловата: год назад 1 т стоила около 14 000 руб., а сейчас – лишь 12 500–13 000 руб. Но внутренние цены с начала сезона выше экспортного паритета, констатирует гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько, пшеницы для экспорта в этом году на рынке меньше, а запасы ниже. Животноводы и мукомолы активнее покупают на внутреннем рынке, чем год назад, в ожидании роста цен, объясняет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.
Внешняя конкуренция тоже обостряется: США, ЕС и Украина с начала сезона по 10 декабря поставили 38,2 млн т, на треть больше прошлогоднего, замечает Павенский.
Приход ВТБ усилил конкуренцию, уверен Рылько. С ВТБ сложно конкурировать, сетует представитель крупного трейдера: он контролирует часть перевалки в Новороссийске, его трейдер может покупать зерно дороже, чем другие. Представитель ВТБ не согласен: покупать ниже или выше рынка сложно, особенно когда производители сдерживают продажи. Доля госбанка в закупках не позволяет влиять на цены, уверяет он.