ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна

Экспорт зерна из России, по данным Минсельхоза, падает: с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля) по 12 декабря вывезено 22,1 млн т, это на 15,4% меньше, чем в тот же период прошлого года. Урожай в 2019 г. ожидается одним из крупнейших – 121 млн т, на 7% больше, чем в 2018 г. Экспортные цены снизились ($212 против $232 в 2018 г. за 1 т пшеницы на 12 декабря), а внутренние – выросли, объясняет представитель министерства. А еще в ноябре в Таганрогском заливе Азовского моря резко опустился уровень воды и прекратилось судоходство в районе азовских портов, говорит он.