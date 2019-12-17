В России увеличится профицит бензина и дизтоплива

Один – «Эволюция» (поступательное развитие мировой энергетики, национальных программ и долгосрочных планов компаний) предусматривает, что с ростом производства увеличится профицит на внутреннем рынке бензина с 3 млн т в 2018 г. до 7 млн т в 2035 г. В сценарии «Климат» (страны будут стремиться удержать рост температуры существенно ниже 2 °С к 2100 г., инвестируя в низкоуглеродную экономику) профицит может достичь 10 млн т. «Мы не ожидаем существенных проблем с поставками бензина на внутренний рынок вне зависимости от сценария спроса», – говорится в обзоре. На рынке дизельного топлива профицит наблюдается уже многие годы (в 2018 г. его экспорт составил 41,3 млн т), к 2035 г. избыток достигнет 64–70 млн т, ожидает «Лукойл».