Бизнес

В России увеличится профицит бензина и дизтоплива

Заводы могут столкнуться с проблемой их сбыта
Галина Старинская
Производство бензина в России к 2035 г. может вырасти до 45,4 млн т. /PhotoXpress

Производство бензина в России к 2035 г. может вырасти на 13,3% до 45,4 млн т, а дизельного топлива – на 26,6% до 105,5 млн т по сравнению с 2018 г., прогнозирует «Лукойл». В опубликованном компанией обзоре развития мирового рынка жидких углеводородов описано несколько сценариев.

Один – «Эволюция» (поступательное развитие мировой энергетики, национальных программ и долгосрочных планов компаний) предусматривает, что с ростом производства увеличится профицит на внутреннем рынке бензина с 3 млн т в 2018 г. до 7 млн т в 2035 г. В сценарии «Климат» (страны будут стремиться удержать рост температуры существенно ниже 2 °С к 2100 г., инвестируя в низкоуглеродную экономику) профицит может достичь 10 млн т. «Мы не ожидаем существенных проблем с поставками бензина на внутренний рынок вне зависимости от сценария спроса», – говорится в обзоре. На рынке дизельного топлива профицит наблюдается уже многие годы (в 2018 г. его экспорт составил 41,3 млн т), к 2035 г. избыток достигнет 64–70 млн т, ожидает «Лукойл».

Рост производства топлива «Лукойл» объясняет модернизацией заводов. Программа была запущена в 2011 г., когда многие регионы столкнулись с острой нехваткой бензина. Одна из причин – компании не успели модернизировать заводы, а с 2011 г. был запрещен оборот топлива «Евро-2». Позже это требование было отменено, а со всеми нефтяниками правительство подписало соглашения, обязывающие их увеличить выпуск светлых нефтепродуктов. Постепенно Россия переходила на оборот более экологичных видов нефтепродуктов – в 2016 г. была запрещена продажа топлива ниже 5-го класса.

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Модернизация продолжается до сих пор. Инвестиции в переработку, по данным Минфина, должны ежегодно составлять 250–300 млрд руб. и к 2025 г. доля светлых нефтепродуктов в выпуске достигнет 75–80% (сейчас – 67–68%, по данным Минэнерго). С 2011 г. производство мазута российскими заводами упало в 1,6 раза до 46,5 млн т, а к 2035 г., по прогнозу «Лукойла», сократится еще на 28 млн т.

Но спрос на топливо на внутреннем рынке стагнирует. Если в 2010–2014 гг. потребление автомобильного бензина выросло на 11%, то начиная с 2014 г. стабилизировалось на уровне 36 млн т и почти не менялось. «Лукойл» объясняет это медленным ростом экономики, увеличением доли экономичного автопарка, а также тем, что спрос на личный транспорт приближается в крупных городах к предельному уровню, ограниченному развитием инфраструктуры.

«Мощности по производству топлива в России растут, потребление стагнирует, соответственно, возникает вопрос, куда реализовывать избытки, – согласен главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. – При более полной загрузке мощностей профицит автобензина в 2035 г. может даже превысить 10 млн т». Общий профицит бензина и дизельного топлива составит порядка 30 млн т к 2035 г., в основном дизельного топлива, говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее мнению, избыток дизельного топлива может быть использован для удовлетворения растущего спроса на низкосернистое топливо в бункеровочных хабах – с 2020 г. вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН, ужесточающие требования к содержанию серы в судовом топливе. Но конкуренция на внутреннем рынке бензина может вырасти, поскольку выход на экспортные рынки ограничен внешней конкуренцией, добавляет Грушевенко.

В долгосрочной перспективе конкуренция на экспортных рынках существенно обострится, отмечает руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» консалтингового подразделения ценового агентства Argus Сергей Агибалов. Сейчас российские компании направляют на экспорт около 44% дизтоплива, бензина – 10%. Основным экспортным рынком для дизельного топлива останется Европа, продолжает он. Но развитые страны намерены сокращать потребление нефтепродуктов, а развивающиеся, спрос в которых активно растет (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток), активно инвестируют в создание собственных мощностей по переработке нефти. В итоге за ограниченное число рынков-импортеров, например Африку, Латинскую Америку, будет конкурировать множество производителей, включая Россию и США, говорит Агибалов: весьма вероятно, что не весь экспортный потенциал трансформируется в реальные поставки, «часть заводов может столкнуться с необходимостью оптимизации загрузки и корзины нефтепродуктов». Он и Ежов считают, что ряд заводов могут быть переориентированы на производство сырья для нефтехимии.

Представители Минэнерго, «Роснефти», «Газпром нефти» не ответили на запросы «Ведомостей».

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