«Лукойл» установил финансовый рекорд

Денежный поток за 9 месяцев действительно сильно вырос, в основном за счет роста прибыли, хотя значительная его часть, около половины, уже была возвращена акционерам в виде обратного выкупа акций, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Размер финальных дивидендов за год будет зависеть в том числе от интенсивности обратного выкупа акций в IV квартале, но уже сейчас ясно, что в связи с изменениями в дивидендной политике по итогам года дивиденды на акцию будет существенно ваше, чем за 2018 г.».