«Лукойл» установил финансовый рекорд
Свободный денежный поток «Лукойла» за девять месяцев 2019 г. составил 517,1 млрд руб., на 50,8% больше, чем за девять месяцев 2018 г., сообщила во вторник компания. Это рекорд. Для сравнения: за весь 2018 г. этот показатель составил 555 млрд руб.
В III квартале 2019 г. свободный денежный поток вырос на 28,6% в сравнении со II кварталом и составил 208,9 млрд руб. Рост связан с увеличением операционного денежного потока и сокращением капитальных затрат, объясняет компания. Капитальные затраты за девять месяцев снизились на 7,2% и составили 314 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 14,5% и достиг 958 млрд руб. Рост EBITDA в первую очередь связан с повышением доходности сегмента «переработка, торговля и сбыт».
Свободный денежный поток оказался очень сильным, подчеркивают аналитики БКС, и именно этот показатель теперь базовый для расчета дивидендов. Недавно компания разработала новую дивидендную политику (совет директоров должен утвердить в декабре), согласно которой будет платить акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Корректироваться свободный денежный поток будет на процентные платежи, расходы на обратный выкуп и прочее. Первые выплаты, рассчитанные от свободного денежного потока, акционеры «Лукойла» получат уже за девять месяцев 2019 г. До сих пор дивидендная политика «Лукойла» предусматривала выплату акционерам не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. За 2018 г.«Лукойл» заплатил 30% чистой прибыли – 187,5 млрд руб.
Денежный поток за 9 месяцев действительно сильно вырос, в основном за счет роста прибыли, хотя значительная его часть, около половины, уже была возвращена акционерам в виде обратного выкупа акций, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Размер финальных дивидендов за год будет зависеть в том числе от интенсивности обратного выкупа акций в IV квартале, но уже сейчас ясно, что в связи с изменениями в дивидендной политике по итогам года дивиденды на акцию будет существенно ваше, чем за 2018 г.».
В 2019 г. свободный денежный поток «Лукойла» может составить более 550 млрд руб. (за вычетом процентных платежей), прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. На дивиденды компания может направить 400–450 руб. на акцию, доходность составит до 7,3% (в 2018 г. – 5,7%).
Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют дивиденды в размере 431 руб. на акцию, то есть доходность достигнет 7%. Долговая нагрузка «Лукойла» остается крайне низкой, поэтому рост дивидендов не скажется на кредитном качестве и финансовой гибкости компании, уверен Маринченко.
«Лукойл» – вторая компания по добыче нефти в России. Крупнейшие акционеры – основатель и президент Вагит Алекперов (около 25% акций), Леонид Федун (около 10%). В свободном обращении – более 50% акций. В прошлом году «Лукойл» вошел в топ-10 самых прибыльных для инвесторов компаний в мире. По подсчетам The Boston Consulting Group, на бумагах компании можно было заработать 27,1% за пять лет.
Капитализация «Лукойла» на Московской бирже – 4,4 трлн руб. (четвертое место после «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти»). Эксперты Промсвязьбанка считают, что у бумаг компании есть потенциал роста к текущей цене в 22%.