Почему государство не может отказать нефтяникам
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У «Роснефти» новая большая цель – увеличить грузопоток Северного морского пути в 10 раз до 100 млн т нефти. Задача важная, государственная, ее поставил президент Владимир Путин. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин пообещал помочь в ее решении.
Нефть для этого у компании есть. «Роснефть» хочет объединить свои новые месторождения (Тагульское, Сузунское, Лодочное) с крупным Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) в один арктический кластер. Нефть будет поставляться в Европу и Азию.
Очевидно, что проект потребует миллиардов долларов инвестиций. Компании считают, что самостоятельно не потянут этот проект, поэтому весной попросили Путина о поддержке. Обсуждается несколько вариантов, в том числе снижение НДПИ. Окончательного решения нет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Компания («Роснефть». – «Ведомости») очень часто инициирует сложные по выполнению проекты, трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. И иногда речь заходит о тех или иных льготах» (цитата по «Интерфаксу»).
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