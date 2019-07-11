Почему государство не может отказать нефтяникам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

У «Роснефти» новая большая цель – увеличить грузопоток Северного морского пути в 10 раз до 100 млн т нефти. Задача важная, государственная, ее поставил президент Владимир Путин. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин пообещал помочь в ее решении.

Нефть для этого у компании есть. «Роснефть» хочет объединить свои новые месторождения (Тагульское, Сузунское, Лодочное) с крупным Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) в один арктический кластер. Нефть будет поставляться в Европу и Азию.

Очевидно, что проект потребует миллиардов долларов инвестиций. Компании считают, что самостоятельно не потянут этот проект, поэтому весной попросили Путина о поддержке. Обсуждается несколько вариантов, в том числе снижение НДПИ. Окончательного решения нет, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Компания («Роснефть». – «Ведомости») очень часто инициирует сложные по выполнению проекты, трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. И иногда речь заходит о тех или иных льготах» (цитата по «Интерфаксу»).